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Мнения Российско-украинская война

Последний козырь Путина: как пехотные штурмы оказались единственным оружием РФ

Остановить Россию на Донбассе — значит, заложить основу победы в войне, уверен военнослужащий Игорь Луценко. Его логика проста: пехотный штурм — единственное оружие РФ, пока есть пехотный штурм — есть наступление, пока есть наступление — есть смысл войны, пока есть война — есть смысл существования режима, пока есть режим — есть смысл существования РФ

Игорь Луценко
Игорь Луценко
Военнослужащий ВСУ
eye 62
солдаты, россия
Фото: Flickr | Пополнение для очередного пехотного штурма РФ
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Верю в то, что мы можем остановить наступление РФ на Донбассе.

Их оружие — пехотный штурм.

ПЕХОТНЫЙ ШТУРМ.

У РФ больше ничего не осталось сейчас из козырей, кроме старого, как мир, пехотного штурма.

Они не способны на то, на что мы показали способность на Курщине — они не могут организовать глубокий прорыв и маневренную войну. У них нет преимущества, которое нам угрожает, в дронах. Благодаря отсутствию преимущества в дронах и рэбах у них нет преимущества за счет бронетехники. КАБы, в общем, болезненная вещь, но не настолько болезненная она для тех, кто знает, как надо.

Мы можем создать подразделения, которые даже в условиях нехватки людей смогут остановить пехотные штурмы и избежать КАБов. Такие подразделения уже есть, их просто не хватает, и в них не хватает людей. Их руководители говорят — дайте нам больше способных людей, и не нужно будет держать столько пехоты впереди на стационарных позициях.

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Пока есть пехотный штурм — есть наступление. Пока есть наступление — есть смысл войны. Пока есть война — есть смысл существования режима. Пока есть режим — есть смысл существования РФ.

Остановим российскую пехоту под Покровском — у них исчезнет смысл жизни. Затрещат те швы России, которые раньше она прятала.

***

Да, у нас есть проблемы. Но российский темп наступления замедляется. В РФ победа возможна только, когда будет продолжаться наступление. Остановка для них — это поражение.

И она будет, должна быть.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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