Люди для фронта есть — но не на фронте: 4 способа устранить кадровый дефицит в ВСУ

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Много разговоров, особенно в высокомерных, влюбленных в цинизм западных кругах, о том, что Украина истощается.

Это не так. Украина полна сил, несмотря на все удары. Сегодня я был в Днепре. Там на круче Днепра съехались на пикник местные. Лучшие свои места с лучшим видом они отдали расчетам зенитчиков. Рядом с чьими пикапами они пили и ели, играли в шахматы и гуляли с детьми — пока дула спаренных пулеметов настороженно вглядывались в небеса.

Истощилась не Украина. Это у чиновников госструктур заканчиваются идеи, как обеспечить фронт.

Говорят, что не хватает людей на фронте. Но как их может хватить, когда ДЕ-ФАКТО в Украине нет никакой принудительной мобилизации?

Еще раз повторяю: ДЕ-ФАКТО у нас служба в Украине добровольная.

Во-первых, у нас, по официальной информации, 500 тысяч уклонистов. Знаете, сколько передали в суд за 2 предыдущих года? Аж три с лишним тысячи. То есть вероятность, что государство ПОПРОБУЕТ (потому что суд — еще совсем не наказание!) тебя наказать за уклонение — меньше процента. Даже ничего не надо платить.

Во-вторых, у нас за предыдущий год вчетверо выросло число дезертиров и СЗЧшников. Только официальные данные — 90 тысяч человек. 15 бригад. Сколько дел передано в суд с целью наказать? Чуть больше 2 тысяч, и это при том, что на самом деле цифра СЗЧ в разы реально больше — вот и получаем все тот же 1% вероятности наказания.

В-третьих, у нас де-факто открытая граница. Ловят, я подозреваю, в лучшем случае 1% тех, кто идет бежать.

Одна из попыток незаконного пересечения границы Фото: ГПСУ

Так можно ли говорить, что Украина истощена? Нет, человеческого ресурса достаточно, просто ни кнутом, ни пряником украинское государство этот ресурс не способно пока привлечь. Так чему удивляться, когда полномасштабная война одними лишь добровольцами сталкивается с таким дефицитом кадрового ресурса?

Никто, кроме военных, сейчас не применяет принуждения в отношении уклонистов. ТЦК — это единственная структура, которая кого-то к чему-то пытается принуждать, хотя это совсем не ее функция. Полиция, ГБР, прокуратура пытаются быть в тени, хотя они и являются, по определению, аппаратом принуждения.

Кстати. Ищет ли кто-то кадровый ресурс за рубежом? Сколько Украина платит рекрутерам, которые приводят к ней на службу иностранцев? Неужели среди нескольких миллиардов населения лояльных или нейтральных стран для нас не находится хотя бы 20 тысяч рекрутов в месяц? Я в это не готов поверить.

Украина полна сил. Те боевые подразделения, которые работают лучшим оборудованием, которые правильно сами себя организовали — они показывают прекрасные результаты. Если в них вливать людей, средства, не мешать им идиотскими приказами — то мы остановим РФ там, где она сейчас.

Остановка наступления РФ — остановка СВО — потеря смысла войны. РФ посыплется. Объясните этим западным умникам.

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