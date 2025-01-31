Лучший способ проиграть войну. Что получит Украина, сделав военных неподсудными

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Относительно Галушкина и других. Сразу скажу — виноват ли Галушкин, мне неизвестно.

Сначала голый фактаж.

Мой побратим Николай Коханивский был в 125-й бригаде. Накануне российского наступления жаловался на крайне плохое управление, снимал видео о том, как НЕ происходила подготовка к наступлению россиян, как ОТСУТСТВУЮТ надлежащие линии укрепления. Рассказывал, что офицеры требуют с подчиненных взятки. Даже за право воевать своими (!) ФПВ требовали взятки. Он на такое предложение, конечно, не шел, хотя был обучен. Погиб героически, когда в качестве пехотинца отражал российское наступление. Мы, когда работали на Харьковщине, имели нулевое взаимодействие как с командованием, так и со 125 бригадой (кроме неформальной низовой коммуникации с их БПЛАшниками, замечательные ребята). Никакой поддержки ни до, ни во время операции, ни после мы от них не получили. Даже когда в очевидно критической ситуации мои бойцы обращались за помощью — отказ. От командования ОТУ так же мы надлежащее взаимодействие не получили. Из-за чего едва не погибли, если бы заблаговременно не приняли дополнительные меры, не подстраховались. Хорошая привычка — исходить из того, что в штабе сидят российские шпионы. Общался лично с Галушкиным — слушал от него невежливый тон, слова мне не давал сказать (конечно, все это не повод сажать за решетку). Кстати, и бумаг надлежащих мы от них не дождались, из-за чего нам не выплатили боевые.

А теперь оценочные суждения.

Виноват ли Галушкин — повторяю, не знаю. Вполне возможно, что и нет. Здесь в другом проблема. Я не сомневаюсь, что наши правоохранители, а также судьи НЕспособны провести "чистый" судебный процесс. Поэтому, если раньше топ-коррупционеры отделывались испугом, в худшем случае — некоторым сроком в СИЗО, то так же будет и с генералами. Ожидаю нелепые обвинения и плохую работу следователей, не ожидаю, что Истина будет установлена в суде. Давайте определимся — вообще подсудны командиры или нет. Если они будут неподсудны, если тянуть за уши узкое юридическое понятие "боевого иммунитета", чтобы вообще организовать полную безнаказанность высших офицеров — то привет, массовое СЗЧ и лишние потери. Привет, повторение Харьковского провала. А также всего того, что мы видели с самого начала полномасштабки. Если у нас будет много неадекватных военных топ-руководителей — мы точно проиграем войну. Посмотрите статистику СЗЧ, посмотрите каждый день на карту. Давайте определимся, на чьей мы стороне — на стороне условного "Тавра" (молодого, адекватного поколения командиров) или "Содоля". За Коханивского и за многих других виновные должны ответить.

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