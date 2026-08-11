Выбить 10% ВВП: какой ущерб нанесет России блокада Балтийского моря

В Черном море Украина сейчас находится в условиях двойной блокады.

С помощью ракет и дронов РФ заблокировала движение к нашим портам. Суда боятся пропускать, так как с большой вероятностью они будут подвергнуты обстрелу независимо от флага.

Проход через Босфор и Дарданеллы заблокирован Турцией. Турки объясняют, что настолько сильно беспокоятся о безопасности судоходства, что не дают разрешения на проход судов в украинские (и российские) порты.

Султанат ведет свою игру. А мы?

За 4 года мы, к сожалению, не особо старались подготовиться к блокировке моря. За это время можно было бы модернизировать существующие и даже достроить новые железнодорожные пути, чтобы иметь больше резервных мощностей для экспорта.

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Украина уже понесла из-за этого значительные экономические убытки. Нечем вывозить зерно и завозить руду. Несколько горно-металлургических комбинатов уже остановились.

Ну, допустим, нынешние чиновники некомпетентны и несообразительны. Но ведь у богачей должна была быть сообразительность? Например, у Ахметова, который в те годы был активным инвестором в недвижимость Лазурного берега.

Отечественные предприниматели, располагая колоссальными ресурсами, годами сидели сложа руки и наблюдали, как РФ постепенно наращивает свой ракетный и дронный потенциал. В последние месяцы всё стало очевидно — море нам закроют.

Надеялись, что героизм украинской армии и чудесная помощь союзников решат все их проблемы? Но суда горят в акватории Одессы, проливы закрыты. На границах — тысячи грузовиков в пробках, дорог не хватает, железных дорог не хватает. Вот такой "сюрприз".

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Что делать?

Не вижу иного выхода, как перекрыть Москве доступ к Балтийскому морю.

Во-первых, у нас есть основания. 100% наших морских путей заблокировано, и у нас есть полное моральное право ответить агрессору симметрично.

Во-вторых, техническая возможность есть. Мы регулярно наносим удары по Каспийской флотилии россиян, пролетая большие расстояния через российские территории, обходя эшелоны ПВО. Балтийское море находится примерно на таком же расстоянии от Украины, как и Каспийское.

По некоторым расчетам, ограничение нефтегазовых доходов России (более 70% которых поступает за счет экспорта через Балтику и Чёрное море) может утроить размер бюджетного дефицита до 5–6 процентов ВВП, создать разрыв в текущем счете платежного баланса, превышающий 100 миллиардов долларов (примерно ещё 5–6 процентов ВВП), и привести к снижению ВВП России на 9–10 процентов в реальном выражении.

И это только углеводороды, а ещё есть контейнерный и насыпной экспорт и импорт из РФ по этим маршрутам.

Закрытое, как сейчас, Чёрное море более выгодно для РФ, чем для Украины.

Закрытие Балтики переворачивает ситуацию с ног на голову — РФ пострадает гораздо больше, чем мы. Нужно действовать.

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