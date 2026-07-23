Россия атакует черноморские порты: из-за опасности суда приостановили заход, — Высоцкий

По состоянию на 23 июля суда временно перестали заходить в черноморские порты Украины из-за угрозы российских атак. Такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинское государство.

Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время беседы с журналистами, передает издание Latifundist.

По его словам, ещё накануне в украинские порты заходили четыре-пять судов, но сейчас это движение приостановилось.

"Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало", — сказал Высоцкий.

Говорить о блокаде пока рано

В то же время министр отметил, что говорить о полной блокаде морского экспорта пока рано. По его словам, правительство работает над решениями, которые должны помочь возобновить судоходство, но подробности пока не разглашает.

Высоцкий пояснил, что после резкого роста рисков судовладельцы сначала приостанавливают работу, оценивают ситуацию, а затем адаптируются к новым условиям. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация длится всего четыре дня, поэтому пока не оказывает критического влияния на объемы морского экспорта.

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Отдельно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что из-за российских атак 23 июля ни одно судно не прошло по украинскому морскому коридору в Чёрном море, несмотря на пик сезона сбора урожая. По его словам, за последние несколько дней Россия атаковала как минимум три гражданских грузовых судна, в результате чего среди членов экипажей есть погибшие и раненые.

Сибига подчеркнул, что Украина обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля в связи с нападениями России на свободу судоходства в Чёрном море. Он призвал международное сообщество усилить давление на Москву, чтобы прекратить удары по гражданскому судоходству и не допустить угрозы мировой продовольственной безопасности.

Удары по портам Одесской области

В июле Россия значительно усилила атаки на портовую инфраструктуру Одесской области и гражданское судоходство. В частности, 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Черноморска. Погиб докер-механизатор, были повреждены производственные объекты, служебные помещения и техника портовых операторов.

13 июля под удар попало гражданское торговое судно под флагом Того, которое находилось в одном из портов Одесской области. Сначала сообщалось о трёх погибших моряках, впоследствии число жертв возросло до пяти, ещё более десяти человек получили ранения. В результате попадания на судне возник пожар.

Напомним, 18 июля глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что в акватории Чёрного моря россияне атаковали иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате удара погиб один человек, ещё трое членов экипажа получили ранения и были госпитализированы.

Ранее, в июне, в Чёрном море после атаки затонуло турецкое рыболовное судно "Duru 67". Тогда погиб один моряк, ещё пятеро получили ранения.

Гражданин Филиппин, входивший в состав экипажа сухогруза "Venturo", провёл почти сутки в спасательной шлюпке, дрейфуя в открытом море. Впоследствии его заметили и спасли украинские пограничники.