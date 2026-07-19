Дрейфовал в Черном море сутки: пограничники спасли иностранца с пораженного россиянами судна (фото)

Морские пограничники спасли гражданина Филиппин, который дрейфовал на шлюпке в открытом море после того, как судно было поражено российским дроном. Моряка доставили в безопасное место.

Вечером в пятницу, 17 июля, российский беспилотник поразил сухогруз Venturo в Черном море, экипаж которого был эвакуирован военными моряками. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Однако электромеханик судна, гражданин Филиппин, оставался в спасательной шлюпке, дрейфовавшей в открытом море.

На следующий вечер, в субботу, 18 июля, пограничники 26-го отряда обнаружили плавсредство с помощью технических средств наблюдения и отправились в спасательную операцию.

Пограничники во время спасательной операции в Черном море Фото: ГСПУ

Операция, как сообщалось, была проведена в полной темноте под постоянной угрозой повторных ударов российских дронов.

Спасательная операция Фото: ГСПУ Спасательная операция Фото: ГСПУ

Моряка успешно эвакуировали и доставили в безопасное место.

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Спасенный гражданин Филиппин Фото: ГСПУ

Как отмечается, пострадавшему иностранцу медицинская помощь не потребовалась.

Судно Capitan V Mazurenko Фото: из открытых источников

Согласно данным портала Marinetraffic, балкер Venturo под флагом Антигуа и Барбуды следовал из Болгарии в Румынию. Судно было построено в 2011 году и за это время несколько раз меняло названия, в частности Alushta, Capitan V Mazurenko, Arietta A, Bao Quan, HY Parkway, и, соответственно, порт приписки.

Напомним, утром 18 июля глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в акватории Черного моря было атаковано иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате удара погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

В июне в Черном море подверглось нападению и затонуло турецкое рыболовное судно "Duru 67". В результате инцидента один моряк погиб, еще пятеро получили ранения.