Дрейфував у Чорному морі добу: прикордонники врятували іноземця з ураженого росіянами судна (фото)

Морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який дрейфував на шлюпці у відкритому морі після ураження судна російським дроном. Моряка доправили до безпечного місця.

Увечері п'ятниці, 17 липня, російський безпілотник уразив суховантажне судно Venturo в Чорному морі, екіпаж якого був евакуйованим військовими моряками. Про це інформує Держприкордонслужба.

Утім електромеханік судна, громадянин Філіппін, залишався у рятувальній шлюпці, яка дрейфувала у відкритому морі.

Наступного вечора, у суботу, 18 липня, прикордонники 26-го загону виявили плавзасіб за допомогою технічних засобів спостереження і вирушили на порятунок.

Прикордонники під час рятувальної операції у Чорному морі Фото: ДПСУ

Операцію, як повідомлялося, провели в повній темряві під постійною загрозою повторних ударів російських дронів.

Рятувальна операція Фото: ДПСУ Рятувальна операція Фото: ДПСУ

Моряка успішно евакуювали та доставили до безпечного місця.

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Врятований громадянин Філіппін Фото: ДПСУ

Медична допомога, як наголошується, постраждалому іноземцю не знадобилась.

Судно Capitan V Mazurenko Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними порталу Marinetraffic, балкер Venturo під прапором Антиґуа і Барбуда прямував з Болгарії до Румунії. Судно було збудоване у 2011 році та за цей час декілька разів змінювало назви, зокрема Alushta, Capitan V Mazurenko, Arietta A, Bao Quan, HY Parkway, та, відповідно, порт приписки.

Нагадаємо, вранці 18 липня глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що в акваторії Чорного моря було атаковане іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

У червні у Чорному морі зазнало атаки та затонуло турецьке рибальське судно Duru 67. Унаслідок інциденту один моряк загинув, ще п’ятеро отримали поранення.