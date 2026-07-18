РФ атакувала іноземне судно в Чорному морі та прицільно вдарила по рятувальниках в Одесі (фото)

Росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Під час ліквідації наслідків атаки ЗС РФ атакували рятувальників.

У суботу, 18 липня, росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеси. Пошкодження отримали будівлі, резервуари та склади, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його інформацією, під час ліквідації наслідків атаки ЗС РФ завдали повторного удару, внаслідок чого була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка.

Також очільник ОВА повідомив, що в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торгівельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

У ДСНС наголосили, що повторні удари росіяни завдали безпосередньо по місцю роботи вогнеборців.

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Пошкоджена спецтехніка ДСНС Фото: ДСНС

На щастя, як повідомляється, під час атаки рятувальники перебували в укритті й ніхто не постраждав.

Автомобіль ДСНС після атаки ЗС РФ Фото: ДСНС

Водночас спеціальна рятувальна техника, яка залучалася до ліквідації наслідків атаки, зазнала ушкоджень.

Рятувальна техніка зазнала ушкоджень Фото: ДСНС

"Ворог вкотре доводить, що його свідомою метою є знищення тих, хто рятує людські життя та ліквідовує наслідки російського терору", — наголошують рятувальники.

Нагадаємо, увечері 16 липня росіяни атакували Одесу ракетами, поціливши у район житлової забудови. Внаслідок атаки у місті здійнялися пожежі, є загиблі та поранені.

Раніше цього дня росіяни вже атакували Одесу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено навчальний заклад та АЗС.