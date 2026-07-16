Росія атакувала Одесу в День жалоби: пошкоджено навчальний заклад і АЗС

Російські війська вранці 16 липня атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено будівлю навчального закладу та територію автозаправної станції, інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, через атаку на території АЗС зафіксували пошкодження, а в освітньому закладі вибито скління та пошкоджено дах. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

Про ранкову атаку також повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"З самого ранку ворог атакував Одесу. Пошкоджений навчальний заклад. Деталі з'ясовуємо", — написав він.

Лисак також нагадав, що 16 липня в Одесі оголошено День жалоби за трьома людьми, які загинули внаслідок попередньої ранкової атаки РФ.

"Непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія", — зазначив очільник міської військової адміністрації.

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Напередодні, за даними ДСНС Одеської області, Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки був зруйнований семиповерховий житловий будинок, загинули троє людей, щонайменше ще троє дістали поранення. Рятувальники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей. Також були пошкоджені нежитлова будівля та газова магістраль, через що сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Нагадаємо, вранці 13 липня Росія атакувала Одещину дронами та керованими авіаційними ракетами. В Одесі були пошкоджені територія автотранспортного підприємства, санаторій і приватні будинки. На території автопарку згоріли шість автобусів, ще 11 автобусів і шість автомобілів зазнали пошкоджень.

Також у ніч на 13 липня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. За попередніми даними, в Одеському районі дрон влучив у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку, а ще один БпЛА пошкодив дах будівельного гіпермаркету, через що виникли пожежі.