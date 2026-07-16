Россия атаковала Одессу в День траура: повреждены учебное заведение и АЗС

Утром 16 июля российские войска атаковали Одессу. В результате удара были повреждены здание учебного заведения и территория автозаправочной станции; информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки на территории АЗС были зафиксированы повреждения, а в учебном заведении выбиты окна и повреждена крыша. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий удара.

Об утренней атаке также сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"С самого утра враг атаковал Одессу. Повреждено учебное заведение. Выясняем подробности", — написал он.

Лысак также напомнил, что 16 июля в Одессе объявлен День траура в память о трех человеках, погибших в результате утренней атаки РФ.

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"Невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память каждому, чью жизнь оборвала российская агрессия", — отметил глава городской военной администрации.

Накануне, по данным ГСЧС Одесской области, Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки был разрушен семиэтажный жилой дом, погибли три человека, по меньшей мере ещё трое получили ранения. Спасатели спасли троих человек, среди которых двое детей. Также были повреждены нежилое здание и газовая магистраль, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Напомним, утром 13 июля Россия нанесла удар по Одесской области с помощью дронов и управляемых авиационных ракет. В Одессе были повреждены территория автотранспортного предприятия, санаторий и частные дома. На территории автопарка сгорели шесть автобусов, ещё 11 автобусов и шесть автомобилей получили повреждения.

Кроме того, в ночь на 13 июля российские войска нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. По предварительным данным, в Одесском районе дрон попал в верхние этажи многоэтажного жилого дома, а еще один БПЛА повредил крышу строительного гипермаркета, в результате чего возникли пожары.