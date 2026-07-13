Россия атаковала Одессу дронами: произошло попадание в многоэтажку, поврежден гипермаркет (фото)

Российские военные атакуют Одессу и область с использованием БПЛА и ракет. На момент публикации материала в регионе действует воздушная тревога, существует угроза со стороны дронов и ракет.

По предварительным данным, в Одесском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в жилой комплекс. Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

"Враг наносит удары по Одесской области с помощью ударных БПЛА. По предварительным данным, в Одесском районе зафиксированы попадания в верхние этажи многоэтажного жилого дома", — написал чиновник.

Последствия атаки ВС РФ в Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

По его словам, другой вражеский БПЛА повредил крышу строительного супермаркета. В месте попадания были зафиксированы пожары, информации о пострадавших не поступало.

Последствия российского обстрела Одесской области вечером 12 июля Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

"Атака на Одесскую область продолжается, прошу всех находиться в безопасных местах", — добавил Кипер.

Відео дня

По сообщениям Воздушных сил, по состоянию на 00:15 в сторону Одесской области было зафиксировано движение вражеских реактивных БПЛА и групп ударных дронов в направлении Черноморска и национального парка "Тузловские лиманы". Также отмечено движение вражеских ракет в сторону Черноморска и Лиманки.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как ВС РФ сбросили КАБы на Сумы. Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе; известно о 17 пострадавших.

Впоследствии стало известно, что во время атаки "Шахедов" на Одессу на пляже погибла женщина. Инцидент произошёл на пляже "Видрада", расположенном южнее пляжа Ланжерон и севернее района "Малый Фонтан"