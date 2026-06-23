Во время атаки "Шахедов" на Одессу на пляже погибла женщина: новые подробности трагедии (видео)

Днём 23 июня Вооружённые силы Российской Федерации запустили по Одессе дроны-камикадзе "Шахед", и в результате воздушной атаки погибла женщина, сообщила военная администрация. Инцидент произошел посреди пляжа "Отрада", расположенного южнее пляжа Ланжерон и севернее района "Малый Фонтан". На место прибыли две бригады скорой помощи, а СМИ разобрались: они приехали через 40 или 13 минут. Что произошло на одесском пляже 23 июня во время удара РФ?

О трагедии на пляже в Одессе сначала сообщили в местных пабликах, где были опубликованы кадры оказания помощи пострадавшим. Одновременно появились заявления главы ОВА Олега Кипера и и.о. мэра Одессы Игоря Коваля. Чиновники сообщили, что в результате нападения "Шахедов" погибла 26-летняя женщина и получил ранения 39-летний мужчина. Фокус собрал информацию о подробностях трагедии в Одессе.

Обстрел Одессы — что известно о гибели людей на пляже

Около 13:19 Олег Кипер написал в Telegram-канале о двух пострадавших в результате российского удара 23 июня. Чиновник выразил соболезнования семье погибшей и напомнил людям, что во время воздушной тревоги следует находиться в укрытиях. Между тем СМИ ТСН уточнило некоторые детали о погибшей. Со ссылкой на собственные неназванные источники СМИ сообщило, что это 24-летняя женщина — медицинская работница, которая приехала в Одессу на отдых. Имени или других подробностей не было.

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Обстрел Одессы — где находится пляж "Отрада"

Обстрел Одессы — что известно о гибели людей на пляже

На трагедию на пляже во время обстрела Одессы также отреагировали другие органы власти. В частности, Игорь Коваль заявил, что инцидент произошел на пляже, который не был открыт для посетителей. Чиновник отметил, что сигнал тревоги был объявлен через громкоговорители, и после этого люди на пляже должны были укрыться в соответствии с указателями. СМИ "Суспильне" тем временем сообщило, что речь идет о пляже "Отрада", которого действительно нет в официальном списке. Одесская областная прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по факту удара ВС РФ по одесскому побережью.

Обстрел Одессы — какие пляжи открыты для посещения, 23 июня Фото: Скриншот

"Суспильне Одесса" пообщалось с отдыхающими, на глазах у которых произошла трагедия на пляже во время налета "Шахедов". Одна из отдыхающих рассказала, что, несмотря на сигнал тревоги, все люди оставались на берегу. В какой-то момент она услышала взрыв и увидела столб песка высотой с человека. Затем начал кричать мужчина, и казалось, что он серьезно ранен, но вскоре стало ясно, что истекает кровью женщина. После этого люди покинули пляж, а один из отдыхающих бросился останавливать кровотечение, а остальные тем временем вызвали бригаду скорой помощи.

Журналисты сообщили, что, по словам свидетелей, первая машина прибыла через 30-40 минут. Впрочем, они получили комментарий директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Игоря Кияшко, который сказал, что первая машина прибыла уже через 13 минут, а вторая — еще через пять. Также выяснилось, что первая машина принадлежала частной клинике "Интосан", которая начала проводить реанимационные мероприятия. Помимо прочего, бригадам было сложно добраться до пострадавшей, поскольку "доступ к пляжам и подъезд к ним не так прост", сказал он. Обстоятельства смерти расследуются, но пока речь идет о том, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, говорится в репортаже "Суспильного".

Отметим, что пресс-служба ГСЧС сообщила еще об одной трагедии в Одесской области, произошедшей на неофициальном пляже. Спасатели рассказали, что 19 июня в море унесло 10-летнюю девочку в надувном круге.

Напоминаем, что Одесса ежедневно подвергается ударам дронов и ракет ВС РФ: одна из предыдущих трагедий, приведших к гибели людей, произошла, например, в апреле 2026 года.