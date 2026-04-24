Ночной удар РФ по жилым домам Одессы: есть погибшие и пострадавшие, детали (фото)
Ночью 24 апреля российские войска атаковали дронами жилые дома в Одессе, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.
Еще 14 человек пострадали, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и загорелся пожар. Пострадали 6 человек", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что разрушены два 2-этажных жилых дома, из которых пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек, среди которых двое — дети. Пострадало 7 человек.
Также вражеский БпЛА попал в 2-этажный дом.
"К сожалению, 2 человека погибли, один человек пострадал. Эвакуированы 16 жителей из здания", — отметили в ГСЧС.
Спасатели подчеркнули, что в целом в результате российской атаки погибли 2 человека и 14 пострадали.
В ГСЧС отметили, что ликвидация последствий российского удара по Одессе продолжается.
