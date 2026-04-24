Нічний удар РФ по житлових будинках Одеси: є загиблі та постраждалі, деталі (фото)
Уночі 24 квітня російські війська атакували дронами житлові будинки в Одесі, внаслідок чого щонайменше дві людини загинули.
Ще 14 осіб постраждали, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало 6 осіб", — йдеться у повідомленні.
В ДСНС уточнили, що зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, з яких пожежники врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб, серед яких двоє — діти. Постраждало 7 осіб.
Також ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок.
"На жаль, 2 людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі", — зазначили в ДСНС.
Рятувальники підкреслили, що загалом внаслідок російської атаки загинули 2 людини та 14 постраждали.
В ДСНС наголосили, що ліквідація наслідків російського удару по Одесі триває.
