Нічний удар РФ по житлових будинках Одеси: є загиблі та постраждалі, деталі (фото)

Уночі 24 квітня російські війська атакували дронами житлові будинки в Одесі, внаслідок чого щонайменше дві людини загинули.

Ще 14 осіб постраждали, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало 6 осіб", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнили, що зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, з яких пожежники врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб, серед яких двоє — діти. Постраждало 7 осіб.

Постраждалий внаслідок російського удару по Одесі Фото: ДСНС

Рятувальники допомагають постраждалому в Одесі Фото: ДСНС

Також ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок.

"На жаль, 2 людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі", — зазначили в ДСНС.

Зруйнований будинок в Одесі Фото: соцмережі

ЗС РФ вдарили дронами по будинках Одеси Фото: соцмережі

Рятувальники підкреслили, що загалом внаслідок російської атаки загинули 2 людини та 14 постраждали.

В ДСНС наголосили, що ліквідація наслідків російського удару по Одесі триває.

Пожежа після дронової атаки РФ по Одесі Фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня ЗС РФ вдарили по житловому будинку Одеси.

Фокус також писав про те, що у ніч на 23 квітня росіяни вдарили по кількох районах Дніпра.