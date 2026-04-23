Росіяни вдарили по кількох районах Дніпра: горять квартири та магазин (відео)

У ніч на 23 квітня російські окупаційні віська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. Окрім багатоповерхівки, у місті зайнялися авто та магазин.

На місці ударів спалахнули пожежі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог атакує Дніпро. Зайнялися пожежі у різних районах міста. Пошкоджена житлова забудова", — написав Ганжа.

Згодом він уточнив, що росіяни поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі.

"Зайнялися кілька квартир", — зазначив Ганжа.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилось відео пожежі у Дніпрі.

Крім того, Ганжа підкреслив, що, окрім багатоповерхівки, у місті зайнялися авто та магазин.

Зазначимо, що після опівночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про декілька груп ворожих БпЛА, які летіли із південного напрямку курсом на Дніпро.

На момент публікації матеріалу було відомо про двох постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру.

Нагадаємо, вранці 22 квітня росіяни обстріляли Дніпро дронами-камікадзе "Шахед".

