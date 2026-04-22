"Шахеди" атакували Дніпро: ЗС РФ вдарили по інфраструктурі, дитячому садку, є руйнування (фото)

Зранку 22 квітня відбувся обстріл Дніпра дронами-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації, які пошкодили багатоквартирні будинки та автомобілі, повідомили у військовій адміністрації. Нарахували 20 російських ударів: окрім Дніпра, росіяни атакували Нікопольську громаду з використанням артилерії. На фото з місця ударів — будівлі з вибитими вікнами та квартири, у яких уламки скла засипали стіл з рукоділлям.

Під час обстрілу Дніпра ЗС РФ пошкодила два багатоквартирні будинки та один приватний будинок, ідеться у дописі глава Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Російські дрони також ударили по об'єкту інфраструктури: який саме, не вказано. Крім того, під час атаки 22 квітня постраждало ще п'ять місцевих громад. Міський голова Дніпра Борис Філатов написав, що на місце прильотів у обласному центрі прибули комунальники та прибирають уламки.

Інформація про обстріл Дніпра з'явилась у мережі близько 7 год 22 квітня. Місцеві жителі повідомили про гучний вибух: інформацію підтвердили в ОВА. З'ясувалось, що через удар РФ у обласному центру почались пожежі, а згідно з попередніми даними, постраждалих немає. Орієнтовно, є дані про пошкодження трьох житлових будинків — двох багатоповерхівок та приватного. В офіційному звіті, опублікованому о 7:30, вказано, що росіяни атакували ще громади Нікополя, Марганця, Мирова, Покровська, Червоногригорівки.

"Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали", — ідеться у дописі.

На фото Дніпропетровської ОВА бачимо двоповерховий будинок старої забудови, у якому уламки вибили вікна на другому поверсі: вибито скло, за якими збереглись білі фіранки. Друге зображення — зсередини пошкодженої квартири. Серед уламків скла та меблів помітно речі для рукоділля, яким у цій кімнаті займалась цивільна жінка.

Обстріл Дніпра — будинок після обстрілу 22 квітня Фото: Дніпропетровська ОДА

Обстріл Дніпра — квартира у двоповерхівці після обстрілу 22 квітня Фото: Дніпропетровська ОДА

Обстріл Дніпра — деталі

Мер Філатов, своєю чергою, інформував, що під час чергового обстрілу Дніпра постраждали три об'єкти — це дитячий садок, двоповерхівка та гуртожиток коледжу. Згідно з даними міського голови, вибухова хвиля винесла 200 вікон, є пошкодження тротуарів та проїжджої частини. На опублікованому фото з точки ураження 22 квітня — дев'ятиповерхова будівля (ймовірно, гуртожиток) з вибитими вікнами, біля якої працює комунальна техніка.

Обстріл Дніпра — дев'ятиповерхівка після обстрілу 22 квітня Фото: Facebook/Борис Філатов

ДСНС Дніпропетровщини поки не інформувало про наслідки обстрілу Дніпра зранку 22 квітня. Останній допис стосується 21 квітня: загасили 14 пожеж та знешкодили три боєприпаси. Тим часом Повітряні сили ЗСУ відзвітували про повітряну атаку ЗС РФ, яка почалась з 18 год 21 квітня і тривала на момент публікації станом на 8:14. Командування повідомило, що росіяни запустили по українцях 215 дронів різних типів, з яких дві третини — "Шахеди" (140). Вказується, що засоби ППО знешкодили 189 російських БпЛА і сталось влучання у 14 локаціях: точки ударів не вказані.

Зазначимо, 17 квітня Фокус писав про обстріл Дніпра та Дніпропетровської області. Згідно з даними військової адміністрації, нарахували 20 повітряних атак: постраждав 29-річний чоловік.

Нагадуємо, 14 квітня Росія атакувала Дніпро: засоби ураження вдарили посеред вулиці, отримали поранення 15 людей.