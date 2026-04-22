"Шахеды" атаковали Днепр: ВС РФ ударили по инфраструктуре, детскому саду, есть разрушения (фото)

Утром 22 апреля состоялся обстрел Днепра дронами-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации, которые повредили многоквартирные дома и автомобили, сообщили в военной администрации. Насчитали 20 российских ударов: кроме Днепра, россияне атаковали Никопольскую общину с использованием артиллерии. На фото с места ударов — здания с выбитыми окнами и квартиры, в которых осколки стекла засыпали стол с рукоделием.

Во время обстрела Днепра ВС РФ повредили два многоквартирных дома и один частный дом, говорится в заметке главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи. Российские дроны также ударили по объекту инфраструктуры: какой именно, не указано. Кроме того, во время атаки 22 апреля пострадали еще пять местных общин. Городской голова Днепра Борис Филатов написал, что на место прилетов в областном центре прибыли коммунальщики и убирают обломки.

Информация об обстреле Днепра появилась в сети около 7 часов 22 апреля. Местные жители сообщили о громком взрыве: информацию подтвердили в ОВА. Выяснилось, что из-за удара РФ в областном центре начались пожары, а согласно предварительным данным, пострадавших нет. Ориентировочно, есть данные о повреждении трех жилых домов — двух многоэтажек и частного. В официальном отчете, опубликованном в 7:30, указано, что россияне атаковали еще общины Никополя, Марганца, Мирова, Покровска, Червоногригорьевки.

"Изуродованная инфраструктура. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

На фото Днепропетровской ОГА видим двухэтажный дом старой застройки, в котором обломки выбили окна на втором этаже: выбиты стекла, за которыми сохранились белые занавески. Второе изображение — изнутри поврежденной квартиры. Среди обломков стекла и мебели заметно вещи для рукоделия, которым в этой комнате занималась гражданская женщина.

Обстрел Днепра — дом после обстрела 22 апреля Фото: Днепропетровская ОГА

Обстрел Днепра — квартира в двухэтажке после обстрела 22 апреля Фото: Днепропетровская ОГА

Обстрел Днепра — детали

Мэр Филатов, в свою очередь, информировал, что во время очередного обстрела Днепра пострадали три объекта — это детский сад, двухэтажка и общежитие колледжа. Согласно данным городского головы, взрывная волна вынесла 200 окон, есть повреждения тротуаров и проезжей части. На опубликованном фото с точки поражения 22 апреля — девятиэтажное здание (вероятно, общежитие) с выбитыми окнами, возле которого работает коммунальная техника.

Обстрел Днепра — девятиэтажка после обстрела 22 апреля Фото: Facebook/Борис Филатов

ГСЧС Днепропетровщины пока не информировало о последствиях обстрела Днепра утром 22 апреля. Последнее сообщение касается 21 апреля: потушили 14 пожаров и обезвредили три боеприпаса. Тем временем Воздушные силы ВСУ отчитались о воздушной атаке ВС РФ, которая началась с 18 часов 21 апреля и продолжалась на момент публикации по состоянию на 8:14. Командование сообщило, что россияне запустили по украинцам 215 дронов различных типов, из которых две трети — "Шахеды" (140). Указывается, что средства ПВО обезвредили 189 российских БпЛА и произошло попадание в 14 локациях: точки ударов не указаны.

Отметим, 17 апреля Фокус писал об обстреле Днепра и Днепропетровской области. Согласно данным военной администрации, насчитали 20 воздушных атак: пострадал 29-летний мужчина.

Напоминаем, 14 апреля Россия атаковала Днепр: средства поражения ударили посреди улицы, получили ранения 15 человек.