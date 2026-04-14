Россия атаковала Днепр: после удара загорелся пожар, есть пострадавшие (фото)

Глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Ганжа сообщил о последствиях вражеского удара по Днепру. По его словам, в результате атаки ранения получили 15 человек. Всех пострадавших госпитализировали, из них девять находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

В 11:30 в Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины появилось сообщение, указывающее на то, что Днепр был атакован ракетой: "Днепр! Ракета!".

По предварительным данным Нацполиции, ранения получили люди, которые находились на улице и в автомобилях. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Окончательное количество травмированных еще уточняется. Атака произошла сегодня, 14 апреля, около 11:30. В результате удара возник пожар, а также повреждены транспортные средства. На месте происшествия работают все экстренные службы — медики, спасатели и полицейские. Они помогают пострадавшим, продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий обстрела.

Российские войска более десяти раз атаковали три района Днепропетровской области, применив беспилотники и артиллерию, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА. В Никополе, Кривом Роге и громадах региона зафиксированы пожары и повреждения инфраструктуры, сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Напомним, что утром 13 апреля российские войска атаковали инфраструктуру Укрзализныци на Днепропетровщине. Пассажиров пригородного поезда удалось эвакуировать заблаговременно после обнаружения воздушной угрозы. Удар пришелся вблизи локомотива грузового поезда, однако пострадавших не было.

Ранее мы также информировали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о намерении РФ создать "буферную зону" на Днепропетровщине. Российские войска продолжают наступательные действия на отдельных направлениях, несмотря на значительные потери.