Россия хочет создать буферную зону на Днепропетровщине: Сирский рассказал об атаках врага

Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Александровском направлении, где украинские военные ранее провели контрнаступательные действия. На этом направлении работал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время контрнаступление Сил обороны, которое продолжается на этом направлении с января, позволило восстановить контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя — в Запорожской. Об этом сообщил Сырский в Telegram.

По его словам, враг враг атакует в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. За прошедшую неделю на Александровском направлении было зафиксировано всего 64 атаки врага.

При этом враг продолжает попытки наступательных действий, даже несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике. Конечная цель россиян здесь — захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине.

"Зато Силы обороны Украины последовательно и устойчиво ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимое огневое поражение, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также посетил Покровское направление. После этого он поручил предоставить дополнительные обеспечения боеприпасами и другими материально-техническими средствами для усиления огневой мощи наших частей в Донецкой области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось деоккупировать значительную территорию в результате контрнаступательных операций.

Зато в Генштабе ВСУ сообщали, что благодаря успешным спецоперациям удалось отодвинуть подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с ранее занятых территорий на Днепропетровщине.

Отметим, аналитики Института изучения войны писали о контрнаступательных действиях ВСУ на Александровско-Гуляйпольском направлении. В частности, в середине февраля 2026 года они написали, что украинцы достигли наибольших темпов освобождения территорий, вернув контроль над 200 кв. км.

