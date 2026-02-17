ВСУ достигли наибольшего успеха на фронте за последние годы: освобождено более 200 квадратных км, — ISW

Украина отвоевала 201 квадратный километр территории за несколько дней, воспользовавшись перебоями в работе Starlink в российских войсках. В общем, это самая большая площадь, возвращенная украинскими силами за такой короткий период со времени контрнаступления в июне 2023 года.

Как пишет издание France24, ссылаясь на анализ данных Института изучения войны (ISW), проведенный AFP, с 11 по 15 февраля украинские войска отвоевали 201 квадратный километр у России. Аналитики отмечают, что эта территория почти равна российским достижениям за весь декабрь 2025 года.

В самом же отчете говорится, что украинские силы провели серию тактических контратак на Запорожском направлении и освободили ряд населенных пунктов вдоль рек Янчур и Гайчур. В то же время темпы продвижения российских войск в районах Александровки и Гуляйполя существенно замедлились и фактически остановились.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, примерно с 8 февраля российское наступление на направлениях Александровки и Гуляйполя начало терять темп, а затем почти полностью остановилось. Украинским войскам удалось снизить интенсивность продвижения противника на ряде узких участков и отбросить его на расстояние до 9-9,5 километра в отдельных районах. В то же время он подчеркивает, что эти действия не являются полноценным контрнаступлением в классическом понимании, а скорее серией локальных тактических операций.

Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области Фото: ISW

В частности, украинские силы вытеснили российские подразделения из Алексеевки и Орестополя и продвинулись в сторону Березового и Тернового. Также сообщается об освобождении Даниловки, Вишневого, Егоровки, Злагоды и Рыбного вдоль реки Янчур. Сейчас продолжаются бои за Привольное.

На направлении Гуляйполя украинские подразделения вытеснили противника из Терноватого и Косовцево, форсировали реку Гайчур и освободили Доброполье. Украинские силы действуют восточнее этого населенного пункта. Кроме этого, они выбили российские войска из Прилук и Оленоконстантиновки, также форсировали Гайчур и начали бои за Варваровку. В общем, контратаки на линии Цветково-Железнодорожное позволили остановить продвижение россиян, хотя на отдельных участках враг все же смог продвинуться до 1,2 километра к югу от Железнодорожного.

Продвижение ВС РФ в Запорожской области Фото: ISW

Аналитики предполагают, что эти действия частично стали возможными из-за проблем российских войск с системами связи и управления, в частности из-за ограничения доступа к Starlink. Это, по оценкам, усложнило координацию подразделений на поле боя.

В то же время российское командование, по данным Машовца, готовится к возможному наступлению летом 2026 года на направлениях Славянск-Краматорск и Орехов-Запорожье. Однако текущие действия украинских сил могут осложнить подготовку к этой кампании, в частности из-за срыва планов по захвату необходимых исходных позиций.

Стоит отметить, что Россия активно наращивает свои наступательные возможности на востоке Украины, и, по оценкам украинских военных, ее приоритетом этой весной остаются Донецкая, Луганская и Запорожская области.

Также издание Bloomberg сообщало, что на отдельных участках фронта в Украине потери ВС РФ выросли вчетверо по сравнению с предыдущим периодом. Чтобы восстановить боеспособность, Москва привлекает наемников, среди которых около 17 тысяч северокорейских солдат — фактически целый армейский корпус.