ЗСУ досягли найбільшого успіху на фронті за останні роки: звільнено понад 200 квадратних км, — ISW

Україна відвоювала 201 квадратний кілометр території за кілька днів, скориставшись перебоями в роботі Starlink у російських військах. Загалом, це найбільша площа, повернена українськими силами за такий короткий період з часу контрнаступу в червні 2023 року.

Як пише видання France24, посилаючись на аналіз даних Інституту вивчення війни (ISW), проведений AFP, з 11 по 15 лютого українські війська відвоювали 201 квадратний кілометр у Росії. Аналітики зазначають, що ця територія майже дорівнює російським здобуткам за весь грудень 2025 року.

У самому ж звіті йдеться, що українські сили провели серію тактичних контратак на Запорізькому напрямку та звільнили низку населених пунктів уздовж річок Янчур і Гайчур. Водночас темпи просування російських військ у районах Олександрівки та Гуляйполя суттєво сповільнилися і фактично зупинилися.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, приблизно з 8 лютого російський наступ на напрямках Олександрівки та Гуляйполя почав втрачати темп, а згодом майже повністю зупинився. Українським військам вдалося знизити інтенсивність просування противника на низці вузьких ділянок і відкинути його на відстань до 9–9,5 кілометра в окремих районах. Водночас він наголошує, що ці дії не є повноцінним контрнаступом у класичному розумінні, а радше серією локальних тактичних операцій.

Просування ЗС РФ у Дніпропетровській області Фото: ISW

Зокрема, українські сили витіснили російські підрозділи з Олексіївки та Орестополя й просунулися у бік Березового та Тернового. Також повідомляється про звільнення Данилівки, Вишневого, Єгорівки, Злагоди та Рибного вздовж річки Янчур. Наразі тривають бої за Привільне.

На напрямку Гуляйполя українські підрозділи витіснили противника з Тернуватого та Косівцевого, форсували річку Гайчур і звільнили Добропілля. Українські сили діють східніше цього населеного пункту. Окрім цього, вони вибили російські війська з Прилук та Оленокостянтинівки, також форсували Гайчур і розпочали бої за Варварівку. Загалом, контратаки на лінії Цвіткове—Залізничне дозволили зупинити просування росіян, хоча на окремих ділянках ворог все ж зміг просунутися до 1,2 кілометра на південь від Залізничного.

Просування ЗС РФ у Запорізькій області Фото: ISW

Аналітики припускають, що ці дії частково стали можливими через проблеми російських військ із системами зв’язку та управління, зокрема через обмеження доступу до Starlink. Це, за оцінками, ускладнило координацію підрозділів на полі бою.

Водночас російське командування, за даними Машовця, готується до можливого наступу влітку 2026 року на напрямках Слов’янськ—Краматорськ та Оріхів—Запоріжжя. Однак поточні дії українських сил можуть ускладнити підготовку до цієї кампанії, зокрема через зрив планів із захоплення необхідних вихідних позицій..

Варто зазначити, що Росія активно нарощує свої наступальні можливості на сході України, і, за оцінками українських військових, її пріоритетом цієї весни залишаються Донецька, Луганська та Запорізька області.

Також видання Bloomberg повідомляло, що на окремих ділянках фронту в Україні втрати ЗС РФ зросли вчетверо порівняно з попереднім періодом. Щоб відновити боєздатність, Москва залучає найманців, серед яких близько 17 тисяч північнокорейських солдатів — фактично цілий армійський корпус.