Пріоритетом ворога залишається Донеччина: якою буде тактика весняного наступу РФ, – командир

Росія активно нарощує свої наступальні можливості на сході України, і, за оцінками українських військових, її пріоритетом залишаються Донецька, Луганська та Запорізька області. Незважаючи на спроби ворога підсилити фронт, Сили оборони стабілізували ситуацію на ключових напрямках та частково переймають тактичну ініціативу.

Про це в інтерв’ю "24 Каналу" розповів командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" і Герой України Юрій Федоренко.

На питання про можливий весняно-літній наступ Росії він зазначив, що складно робити точні прогнози, адже противник вже активно діє на фронті та виконує завдання, поставлені керівництвом РФ. За його словами, ворог намагається розширити власні військові і наступальні спроможності, при цьому щодня проводячи десятки бойових зіткнень та сотні обстрілів із реактивних систем і авіації по прифронтових населених пунктах.

Крім того, Федоренко пояснив, що пріоритетним напрямком для Росії залишається Донецька область, де противник намагається посилити контроль, але українські війська успішно відбивають атаки. Натомість у Луганській області, за його словами, ворог прагне завершити окупацію, однак не може цього зробити, попри неодноразові заяви про повну окупацію. Та все ж Сили оборони не дозволяють йому реалізувати ці плани.

Що стосується Запорізької області, командир підкреслив, що противник мріє просунути фронт та створити умови для ефективного завдання вогневих ударів, зокрема по місту Запоріжжю та його промисловим об’єктам, частина з яких належить до оборонно-промислового комплексу. Він зазначив, що росіяни прагнуть перетворити місто на територію, де можна завдавати максимального руйнування, але ці наміри навряд чи вдасться реалізувати.

"З останньої інформації, яка є в публічному просторі, випливає, що Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на Запорізькому напрямку. Тут треба окремо виділити речі, які часто в тіні, бо ми звикли розбиратися тільки в проблемах, у складних питаннях, вони нам психологічно ближче. А коли щось виходить добре, це обговорюється дуже швидко і за лаштунками", — йдетсья в публікації.

Наразі ж головною метою Росії є не тільки територіальна окупація, а й руйнування української державності через знищення людей, і що на тимчасово окупованих територіях та на деокупованих ділянках це проявляється особливо яскраво. Як пише видання, війна ведеться проти українців як нації, і окупант не планує помилування для тих, хто потрапляє під його контроль.

"І помилування від російського окупанта не буде ні для кого. Росія дуже добре проявила це на територіях, що тимчасово були в окупації та які Сили оборони деокупували, або на тих, що нині, на жаль, є окупованими", — зауважив війсьоковий.

Нагадаємо, на пресконференції 13 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росіяни хочуть здаватися "грізним ведмедем", але насправді їхнє просування нагадує рух садового равлика.

Також пресслужба 7 корпус ДШВ розповідала, що за шість місяців боїв у Покровській агломерації російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Ба більше, кількість тіл загиблих росіян на цьому напрямку "могла б зайняти усю Красну площу"