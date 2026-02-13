Тіла росіян, ліквідованих у боях за Покровськ, заповнили б усю Красну площу, — ДШВ

За шість місяців боїв у Покровській агломерації російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці. У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ вирішили продемонструвати масштаби цих втрат по відношенню до відомих локацій Москви.

Восени ворог на напрямку Покровська накопичив одне з найбільших угруповань, сподіваючись здійснити "бліц-криг" та захопити агломерацію, а натомість отримав у відповідь опір українських підрозділів, повідомила пресслужба 7 корпус ДШВ. Він вирішив візуалізувати масштаби втрат російських військ за останні пів року простими та доступними прикладами.

"Близько 15 000 росіян ліквідованих та поранених росіян. Ми порахували: якщо скласти їхні тіла у чорні пакети та щільно розмістити одне до одного – ці пакети могли б зайняти усю Красну площу", — наголосив 7 корпус ДШВ.

Останки знищеної та підбитої під Покровськом броньованої, автомобільної, квадро та мото техніки у кількості одної тисячі одиниць, могли б поміститися на газоні одного з найбільших у Росіїї стадіонів "Лужнікі".

"Близько 150 уражених артсистем і РСЗВ. Якщо поставити усю цю техніку в одну "колону" — її довжина складатиме до 1,5 км. Саме така довжина однієї з найвідоміших "гламурних" пішохідних вулиць москви — Арбат", — зазначив 7 корпус ДШВ.

Окрім цього, зафіксовано близько 23 тисяч збитих чи посаджених ударних дронів, одночасне застосування яких могло б спричинити значні руйнування – це вибух, якого вдалося уникнути завдяки українським військовим.

Нагадаємо, що аналітики OSINT-проєкту DeepState повідомили про просування російських військ у межах Покровська та північніше Роботиного. За їхніми даними, загальна площа окупованої території зросла через скорочення так званої "сірої зони".

Раніше ми також інформували, що російські Z-блогери заявили про початок контрнаступальних дій ЗСУ у Запорізькій області. За їхніми твердженнями, активізація українських підрозділів відбувається на східному фланзі Запорізького напрямку, зокрема поблизу межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Ворог припускає, що такі дії можуть бути спрямовані на розсічення угруповання РФ, яке чинить тиск на Покровському напрямку.