ЗС РФ захопили майже увесь Покровськ: в DeepState розповіли, де ще просунулись росіяни (карта)

Російські війська за добу просунулися в межах Покровська та на північ від Роботиного, розширивши зону контролю на двох напрямках. За даними DeepState, загальна площа окупації зросла на 9,35 кв. км, переважно за рахунок скорочення "сірої зони".

Як повідомляють аналітики OSINT-проєкту DeepState, відповідні зміни відображені на оновленій інтерактивній мапі бойових дій. За їхніми даними, станом на зараз площа тимчасової окупації Покровська становить 2 843,3 кв. км.

Просування ЗС РФ на Покровському напрямку Фото: DeepStateMAP

Як уточнило видання "Інтерфакс-Україна", на мапах DeepState зафіксовано збільшення площі окупованої території на оріхівському напрямку в Запорізькій області на 7,51 кв. км. Ще на 1,89 кв. км зросла зона окупації на покровському напрямку. В обох випадках це відбулося за рахунок скорочення так званої "сірої зони" невизначеного контролю на аналогічну площу.

Натомість на Куп’янському напрямку в Харківській області зафіксовано іншу динаміку. Однак у районі села Піщане "сіра зона" збільшилася на 3,46 кв. км, однак розширення окупованої території там не зафіксовано.

На решті напрямків лінія зіткнення за минулу добу залишилася без змін, інформації про перехід під контроль ворога нових населених пунктів немає. Водночас сумарна площа тимчасово окупованих територій збільшилася на 9,35 кв. км, а "сіра зона" скоротилася на 5,89 кв. км.

У ранковому зведенні Генштабу станом на 08:00 12 лютого повідомили, що на Покровському напрямку українські військові відбили 22 атаки ворога — бої точилися біля Родинського, Покровська, Гришиного, Котлиного, Молодецького, Філії та у бік Новопавлівки й Нового Шахового.

Просування ЗС РФ на Покровському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку за добу зафіксували п’ять атак поблизу Злагоди та в напрямку Іванівки. При цьому на Гуляйпільському окупанти здійснили 15 штурмів у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного і Цвіткового, а на Оріхівському українські захисники зупинили одну атаку біля Степового.

Просування ЗС РФ на Гуляйпільському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо про просування ворога

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські війська продовжують просування у Покровську та практично блокують доступ до Мирнограда. В північній частині міста "червона зона" під контролем окупантів зростає, противник закріплюється та формує позиції, а навколо Гришиного фіксують активізацію їхніх сил. При цьому українські захисники намагаються виснажити ворога ударами дронів, але ресурс противника поки дозволяє продовжувати наступ піхотою і утримувати контроль над ключовими районами.

Крім того, 3 лютого в мережі з'явилося відео з окупантами, що їздять на трофейній техніці Сил оборони по південній частині Покровська Донецької області. За даними аналітиків, ворожі пілоти дронів повністю зайняли район дев'ятиповерхівок, завдяки чому отримали можливість контролювати логістику в радіусі 10 км.

Також 9 лютого проєкт DeepState писав, що ситуація під Покровськом продовжує ускладнюватися. Аналітики зазначили, що ЗС РФ "затягують" свою піхоту в північну частину Покровська. Крім того, за їхніми словами, росіяни не полишають спроб зайти в село Гришине