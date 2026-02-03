Тривають останні бої: росіяни на трофейній техніці роз'їжджають вулицями Покровська (відео)

В мережі з'явилося відео з окупантами, що їздять на трофейній техніці Сил оборони по південній частині Покровська Донецької області. За словами аналітиків DeepState, українські військові з останніх сил намагаються утримати північні околиці міста.

Допис про бої за Покровськ аналітична група DeepState опублікувала 3 лютого, оприлюднивши кадри з вулиць міста. Кореспондент Фокусу уточнює, що на відео окупанти рухаються на трофейній техніці вулицею Володимирською між мікрорайонами Південний та Шахтарський.

"Місто продовжує поглинатися ворогом, який окрім піхоти активно заводить свою техніку, виставляє засоби радіоелектронної розвідки, розпорошує по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику Покровсько-Мирноградської агломерації", — кажуть у DeepState.

За даними аналітиків, ворожі пілоти дронів повністю зайняли район дев'ятиповерхівок, завдяки чому отримали можливість контролювати логістику в радіусі 10 км.

Відео дня

"Сили Оборони з останніх сил намагаються втримати північні околиці міста, відпрацьовуючи дронами по піхоті, та здійснюють спроби зачисток, однак вести роботу в Покровську стає дедалі складніше", — зазначили автори допису.

Аналітики додали, що ЗС РФ також часто фіксуються в сусідньому селі Гришине та закріплюються в посадках, хоча українські пілоти ефективно дають їм відсіч у самому населеному пункті.

У складнішому становищі, за даними DeepState, перебуває Мирноград. Там ворог чинить на місто активний тиск, і водночас українські пілоти мають обмежені можливості для роботи, бо їхні позиції атакують росіяни, здійснюючи рейди в тил через місто Родинське.

Мирноград і вся логістика навколо нього, за словами аналітиків, знаходиться під постійним вогневим контролем окупантів, що ускладнює українським бійцям пересування. Через Родинське лежить "остання точка опори" для відходу, тому ЗС РФ активно тиснуть на цей населений пункт і прагнуть його захопити.

"Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають", — зазначили в DeepState.

Покровськ і Мирноград на мапі DeepState станом на 2 лютого Фото: скриншот

Бої за Покровськ: що відомо

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 22:00 3 лютого звітували про 32 ворожі атаки на Покровському напрямку від початку доби. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися просунутися в районі населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка, а також у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

"У деяких локаціях бої досі тривають", — зазначили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Військовий оглядач Богдан Мірошников 23 січня розповідав, що в Покровську та Мирнограді лишається небагато українських військових, а ворог зайняв близько 75-80% території міст. При цьому, за його словами, Силам оборони вдалося створити "kill-зону прямо у місті", яка приносить багато проблем окупантам. За прогнозами експерта, бої триватимуть до моменту "сточення" оперативних резервів однієї зі сторін.

В 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ 27 січня повідомляли, що під Покровськом діють дрони-матки "Молния", які дозволяють росіянам завдавати потрійних ударів.

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова 29 січня писала, що ЗС РФ почали активно бити FPV-дронами по автомобілях на трасі "Павлоград — Покровськ".