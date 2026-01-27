Під Покровськом діють дрони-матки "Молния" для потрійного удару: як тиснуть ЗС РФ, — ДШВ (відео)

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, разом з бійцями 1 корпусу спиняє спроби прориву Збройних сил Російської Федерації, які проникли в Гришине під Покровськом та ведуть вуличні бої у Мирнограді. На відео з лінії фронту фігурують солдати й машини росіян, яких раз за разом спиняють ударами українських безпілотників. Що відбувається на Покровському напрямку та як діють підрозділи ЗСУ?

ЗС РФ ведуть стрілецькі бої на північних вулицях Мирнограду, ідеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ ЗСУ на сторінці Facebook. Росіяни намагаються окупувати село Гришине, розташоване західніше Покровська, та прорватись по лінії Мирноград-Родинське. Тим часом українські військові за допомогою БпЛА вистежують та знешкоджують війська противника. Записи камер БпЛА показують, як в будинках, сараях, між деревами та кущами вистежують росіян та як підривають машини посеред вулиць та лісосмуг.

Пресслужба 7 корпусу описала ситуація на відтинку фронту на сході, яку боронить підрозділ разом з іншими частинами Сил оборони (38 єгерська бригада ім. Довбуша, 38 бригада морпіхів ім. Сагайдачного, 32 та 155 ОМБР, 25 січеславська бригада, 35 бригада морпіхів ім. Остроградського).

Відео дня

Мирноград. Підрозділи ЗС РФ воюють на північних вулицях та накопичують важку техніку у районі населеного пункту Новогродівка. Тим часом українські війська докладають зусилля, щоб втримати лінію оборони Мирноград-Красний Лиман-Родинське, ідеться у дописі.

Покровськ. Росіяни рвуться на північний захід та проникли в село Гришине, повідомили бійці 7 корпусу. Втім, противника незабаром вибили, але ЗС РФ і далі мають на меті окупувати населений пункт. При цьому ворог використовує складні погодні умови, накопичує різні види військової техніки та солдатів.

Українські військові також доповіли про новації, які використовуються росіянами. Серед іншого, ідеться про дрони "Молния", які виступають у ролі "матки" для двох інших російських БпЛА: в підсумку відбувається потрійний удар. Крім того, ЗС РФ застосовують дрони на оптоволокні, які інколи дістають на відстань до 20 км.

Наступ РФ — що відбувається під Мирноградом

На карті бойових дій DeepState вказано, що лінія фронту у Мирнограді та Покровську справді проходить північними вулицями. Бачимо, що ЗС РФ у Мирнограді перетнули трасу Т0504, але є райони на сході, які аналітики ще не позначили ні сірим, ні червоним. Крім того, західніше, у напрямку Гришиного від Покровська, тягнеться вузький червоний клин, який з'явився 18-19 січня, але далі не розростався.

Наступ РФ - ситуація під Покровськом та Мирноградом 25 січня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 20 січня аналітики DeepState розповіли про ситуацію на Покровському напрямку та про тактику ЗС РФ. Згідно з даними аналітиків, росіяни намагаються повністю закрити логістику для захисників у Мирнограді й для цього затягує у місто все більше техніки та живої сили.

