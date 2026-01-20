"Поглинає місто": в DeepState розповіли про дії росіян в Покровську та Мирнограді (мапа)

Російські окупаційні війська продовжують просуватись у місті Покровськ Донецької області, а також майже повністю закрили доступ для українських захисників до Мирнограда.

Червона зона, контроль над якою утримують ЗС РФ, в північній частині Покровська на мапі бойових дій збільшилась, повідомив проєкт DeepState.

"Противник продовжує затягувати в місто все більше і більше своєї піхоти яка поглинає місто, закріплюється та формує свої позиції по можливості зайнятої місцевості", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що останнім часом збільшилася активізація росіян в напрямку Гришиного, де їх все частіше фіксують навколо населеного пункту, а також бувають ураження по їх особовому складу в самому селі.

"Противник розуміє важливість Гришиного, адже знає про логістику і роль цього села в ній, роботу пілотів звідти, а також про зв'язок з Покровськом та Мирноградом", — пояснили в DeepState.



Мапа бойових дій поблизу Покровська Фото: DeepState

Там також окремо підкреслили, що Мирноград "кишить ка*а*ською піхотою", а наштовхнутися на засідку чи раптовий вогневий контакт можна в будь-якій точці міста.

"На жаль, за попередньою інформацією доступ в Мирноград по суті обмежений і туди практично неможливо ні зайти ні вийти, а здійснити такі маневри є реальною лотереєю", — зазначили аналітики.

Вони також зауважили, що битва за міста триває.

"Наразі Сили Оборони намагаються виснажити ресурс ворога, працюючи в першу чергу по ньому дронами, однак сил у ка*апів ще достатньо, щоб здійснювати безперебійний "раш" піхотою в місто", — наголосили в DeepState.

