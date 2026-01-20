"Поглощает город": в DeepState рассказали о действиях россиян в Покровске и Мирнограде (карта)

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться в городе Покровск Донецкой области, а также почти полностью закрыли доступ для украинских защитников в Мирноград.

Красная зона, контроль над которой удерживают ВС РФ, в северной части Покровска на карте боевых действий увеличилась, сообщил проект DeepState.

"Противник продолжает затягивать в город все больше и больше своей пехоты, которая поглощает город, закрепляется и формирует свои позиции по возможности занятой местности", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что в последнее время увеличилась активизация россиян в направлении Гришино, где их все чаще фиксируют вокруг населенного пункта, а также бывают поражения по их личному составу в самом селе.

"Противник понимает важность Гришино, ведь знает о логистике и роли этого села в ней, работе пилотов оттуда, а также о связи с Покровском и Мирноградом", — пояснили в DeepState.

Карта боевых действий вблизи Покровска Фото: DeepState

Там также отдельно подчеркнули, что Мирноград "кишит ка*а*ской пехотой", а наткнуться на засаду или внезапный огневой контакт можно в любой точке города.

"К сожалению, по предварительной информации доступ в Мирноград по сути ограничен и туда практически невозможно ни зайти ни выйти, а осуществить такие маневры является реальной лотереей", — отметили аналитики.

Они также отметили, что битва за города продолжается.

"Сейчас Силы Обороны пытаются истощить ресурс врага, работая в первую очередь по нему дронами, однако сил у ка*апов еще достаточно, чтобы осуществлять бесперебойный "раш" пехотой в город", — отметили в DeepState.

