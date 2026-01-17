"Продолжает поглощать город": в DeepState объяснили, что делают ВС РФ с Гуляйполем (карта)

Российские оккупационные войска продолжают захватывать Гуляйполе Запорожской области, однако бои за город все еще продолжаются.

В то же время линии боевого соприкосновения как таковой там пока нет, сообщили аналитики DeepState.

"Противник продолжает поглощать город, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что в последнем обновлении можно было заметить существенное увеличение красной зоны в городе — именно там уже давно фиксировали россиян, которые все время пытались закрепиться.

Карта продвижения ВС РФ в Гуляйполе Фото: DeepState

"Со временем их количество в этой части стало преобладающим, что заставило бойцов Сил Обороны оставить позиции", — пояснили в DeepState.

Однако там также отметили, что бои за город продолжаются. В основном — в западной части Гуляйполя, где также постоянно фиксируется противник.

Відео дня

"ЛБЗ (линии боевого соприкосновения, — ред.) как таковой нет, ведь динамика боев насыщена постоянной инфильтрацией пехоты врага", — отметили аналитики.

Напомним, 15 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Красногорское Пологовского района Запорожской области.

Фокус также писал о том, что ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой и Сумской областях.