Россияне оккупировали еще одно село в Запорожской области, — DeepState (карта)

Российские войска оккупировали село Красногорское Пологовского района Запорожской области и продвинулись вблизи трех других населенных пунктов.

"Враг оккупировал Красногорское", — говорится в сообщении проекта DeepState.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Красногорское теперь находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

ВС РФ оккупировали село Красногорское в Запорожской области Фото: Скриншот

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Гуляйполе, вблизи Привольного и Железнянского.

Отметим, что официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ о захвате россиянами Красногорского на момент публикации материала не было.

Напомним, 15 января аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях.

Фокус также писал о том, что ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой и Сумской областях.