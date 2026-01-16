Росіяни окупували ще одне село у Запорізькій області, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували село Красногірське Пологівського району Запорізької області та просунулись поблизу трьох інших населених пунктів.

"Ворог окупував Красногірське", — йдеться у повідомленні проєкту DeepState.

Аналітики також внесли зміни до мапи бойових дій. Село Красногірське тепер перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

ЗС РФ окупували село Красногірське у Запорізькій області Фото: Скриншот

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулись у Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського.

Зазначимо, що офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про захоплення росіянами Красногірського на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, 15 січня аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська просунулися у Запорізькій та Донецькій областях.

