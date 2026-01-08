ЗС РФ окупували одразу два села у Донецькій та Сумській областях, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували село Новомаркове Краматорського району Донецької області та село Андріївка — в Сумській області.

"Ворог окупував Андріївку та Новомаркове", — йдеться у дописі проєкту DeepState.

Аналітики також внесли зміни до мапи бойових дій. Села Новомаркове та Андріївка тепер перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеним пунктами перейшов до окупантів.

село Андріївка Сумська область Фото: Скриншот

село Новомаркове Донецька область Фото: Скриншот

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулись поблизу Майського.

На момент публікації матеріалу ані Генеральний штаб ЗСУ, ані українська влада не коментували окупації сіл Новомаркове та Андріївка.

Нагадаємо, 1 січня аналітики DeepState повідомили, що кожен п'ятий квадратний кілометр України окуповано.

В грудні Фокус писав про те, що Сіверськ перейшов під повний контроль ЗС РФ.