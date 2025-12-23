"Ми попереджали раніше": Сіверськ перейшов під повний контроль ЗС РФ, — DeepState

Російські окупанти захопили повний контроль над містом Сіверськ Донецької області.

Подібна ситуація і з населеним пунктом Грабовське, повідомили аналітики DeepState.

"Сіверськ перейшов під контроль ворога Ось і настав той день, коли місто опинилося в червоній зоні і про що ми попереджали раніше", — йдеться у повідомленні.

Аналітики пригадали, що коли відбувались перші фіксації закріплення ворога в Сіверську, а ситуація ставала все критичнішою, для вищого командування ЗСУ в обличчі речників місто було повністю під українським контролем.

"Зокрема, ми чули від речника ГШ (Андрія, — ред.) Ковальова, що у нього в Сіверську друзі, які тримають місто, а ми поширюємо фейки і ворожу пропаганду. Тепер все стало на свої місця — місто окуповане ворогом, а бригади недоотримують людей", — наголосили в DeepState.

Там також підкреслили, що село Грабовське в Сумській області також перейшло під російський контроль.

Окупований Сіверськ на мапі Фото: DeepState

Нагадаємо, 23 грудня Генштаб повідомив, що ЗСУ відійшли із Сіверська, проте місто залишається під вогневим контролем.

Фокус також писав про те, що в Грабовське зайшли близько сотні окупантів.