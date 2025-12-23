В Грабовське зайшли близько 100 окупантів: в ЗСУ розповіли про бої в Сумській області

Під час раптової атаки на село Грабовське в Сумській області до нього зайшли близько 100 окупантів. Наразі українські захисники намагаються вибити ворога з зайнятих позицій.

Про ситуацію в селі Грабовському начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного". Він пояснив, що росіяни увійшли до населеного пункту раптово з метою захопити його та піти далі, на село Рясне.

"Станом на зараз вони закріплюються у південній частині. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої", — доповів Трегубов.

Він зауважив, що село Грабовське розташоване безпосередньо на кордоні з РФ, і перебування в ньому не може бути безпечним. За словами начальника відділу комунікацій УОС, відносно убезпечити цей населений пункт від ворожих атак можна лише у випадку, якщо українські війська закріпляться щонайменше на 5 км углиб російської території та створять там зону контролю.

Відео дня

Ситуація в селі Грабовському за даними DeepState станом на 22 грудня Фото: скриншот

Ситуація в селі Грабовському: що відомо

Про те, що ЗС РФ увірвались до прикордонного села на Сумщині та депортували 50 місцевих жителів, ЗМІ повідомили ввечері 20 грудня.

Пресслужба Угруповання об'єднаних сил 21 грудня доповідала, що в селі Грабовському Сумської області, звідки росіяни депортували 50 людей, тривають бої.

Президент України Володимир Зеленський 22 грудня розповів, що в Грабовському на Сумщині росіяни взяли в полон не лише 52 цивільних, але й 13 військових. За його словами, українські захисники могли знищити окупантів артилерією та дронами на відстані, але не стали цього робити, щоб не нашкодити мирному населенню.