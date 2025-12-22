13 військових потрапили в полон: Зеленський розповів, що сталося в Грабовському на Сумщині

Окупанти зайшли в прикордонне село Грабовське Сумської області та вивели з нього 52 громадян України, серед яких були й діти. Також у полон потрапили 13 українських військовослужбовців.

Про інцидент в селі Грабовському президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами 22 грудня, відеозаписи якого опублікувало агентство УНІАН. За його словами, цивільних, які лишалися в населеному пункті, вмовляли евакуюватися вглиб України довгий час, але з різних причин вони відмовлялися.

Зеленський розповів, що з 52 жителів Грабовського приблизно 17-18 людей були призовного віку, а решта — жінки та діти.

"Здивований, що там були діти. Ці 52 людини там живуть, і мають, як я розумію, якийсь діалог і якісь відносини з тими, хто на території Російської Федерації. Люди живуть так довгі роки. Я думаю, що вони просто не очікували, що руські військові зайдуть і заберуть їх у полон. Ось що відбулося", — сказав президент.

Він додав, що крім цивільних у полон окупантів потрапили 13 українських військових.

"Наші війська могли знищити ворога на відстані артилерією і дронами, просто не стали цього робити, бо там цивільні. Не хотіли вбити чи поранити цивільних", — пояснив президент України.

Грабовське Сумської області на мапі DeepState 21 грудня Фото: скриншот

У Покровську, за словами Зеленського, ситуація незмінна, і міняється тільки кількість росіян, що знаходяться в межах міста. На сьогодні всередині Покровська, за доповідями командування, знаходяться приблизно 1 100 росіян.

"Що стосується Мирнограда, там іде великий тиск з боку Росії — наші тримають позиції", — сказав президент.

В Куп'янську Сили оборони зачистили ще пів кілометра, а росіян там, за оцінками військових, лишається до 100 осіб.

ЗС РФ зайшли в село Грабовське: деталі

Про те, що окупанти увірвалися до прикордонного села Грабовське Краснопільського району в Сумській області та депортували понад 50 мешканців, повідомило ввечері 20 грудня видання "Кордон.Медіа".

Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил 21 грудня повідомляла, що в селищі Грабовське тривають бойові, а українські захисники докладають зусиль, щоб вибити росіян назад на їхню територію.

Аналітики проєкту DeepState 21 грудня писали, що сприятливі умови для прориву на Сумщині для окупантів створило "безвідповідальне ставлення" до виконання службових обов'язків на позиціях в селі Грабовське.