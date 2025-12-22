Прорив на Сумщині: хто відкрив росіянам дорогу в Грабовське

Раптовий прорив росіян у Грабовському оголив слабкі місця оборони на Сумщині. DeepState заявляє про недбалість військових. Фокус з'ясував, як це могло сприяти атаці та вивезенню понад 50 цивільних, і чому експерти закликають не робити поспішних висновків.

Аналітичний проєкт DeepState звинуватив частину українських військових у "безвідповідальному ставленні" до виконання службових обов'язків на позиціях у прикордонному селі Грабовське на Сумщині. За даними джерела, ця поведінка могла створити сприятливі умови для дій російських сил на цій ділянці фронту.

Група "схожа на особовий склад зі зброєю", що утримувала позиції біля кордону, нібито не була належно перевірена й контролювана, зазначають аналітики. У повідомленні DeepState йдеться, що бійці:

надавали табельну зброю місцевим мешканцям;

ігнорували активність ворожих безпілотників;

могли дозволяти собі "бенкети" під наглядом російських БПЛА.

Ці твердження супроводжуються фото, які, за даними DeepState, зроблені з відеозаписів безпілотників. Аналітики вважають, що така ситуація свідчить про необхідність аудиту прикордонних ділянок і перевірки утримання позицій.

Експерти також відзначили, що село Грабовське наразі перебуває в так званій "сірій зоні", де тривають бойові дії та регулярні удари українських дронів по позиціях супротивника.

Що сталося в Грабовському?

У ніч на 20 грудня 2025 року російські війська прорвали кордон у цьому прикордонному населеному пункті та примусово вивезли до РФ понад 50 цивільних осіб, повідомляють українські джерела.

Більшість із них — літні люди, які відмовилися евакуюватися попри попередження, а найстарша з вивезених — 89-річна жінка. Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив інформацію про примусове вивезення мешканців та відсутність контакту з ними після цього.

За інформацією Об'єднаних сил, українські військові продовжують оборону Грабовського та ведуть бої за повернення контролю над населеним пунктом. У сусідньому селі Рясне наразі підтверджено відсутність російських підрозділів.

Як РФ скористалась "слабким місцем" на Сумщині

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи ситуацію у Грабовському на Сумщині, наголошує, що прорив російських військ став можливим через неготовність оборони й хаос на позиціях одного з українських підрозділів. За його словами, російська атака була не стільки результатом сили противника, скільки наслідком недбалості на окремій ділянці кордону.

"Не підготовлені, там просто безлад в одному з підрозділів, який відповідав за оборону цієї ділянки кордону. Росіяни, я думаю, і вилазку цю зробили після того, як зрозуміли, який там бардак", — каже Фокусу експерт.

Він підкреслює, що не можна узагальнювати провину на всю бригаду, адже бригада — велике формування з кількома батальйонами й ротами, де існує вертикаль командування. Покарання має стосуватися конкретних посадових осіб.

"Є командир, який безпосередньо відповідав за організацію оборони кордону на цій ділянці. Його треба встановити, і він повинен відповісти, бо згідно статуту командир відповідає за дисципліну у підрозділі та за виконання поставлених завдань", — подовжує Жданов.

Прорив росіян на Сумщині: ризики для регіону

Експерт додає, що російська операція носить характер локального прориву, а не початку наступальної кампанії. За його оцінкою, ворог діяв після тривалого спостереження:

"Росіяни ж не один день слідкували. Ви дивіться, скільки вони відео виклали".

Він зауважує, що накопичення ударного угруповання українська розвідка обов'язково б виявила і, на його думку, далі прикордонного інциденту це не буде мати розвитку. Якби там накопичувалася якась ударна група, Україна б про це знала.

Відповідаючи на питання про можливість притягнення винних до відповідальності, Жданов визнає, що реакція командування може бути непередбачуваною.

"Все буде залежати від командира бригади, від командування. Або вони витягнуть брудну білизну на загальне обговорення, або намагатимуться замовчати ситуацію і сказати, що росіяни переважними силами зайшли", — каже Жданов.

Разом із тим експерт підкреслює, що загроза масштабного наступу на Сумщині наразі відсутня. Він описує загальний баланс сил на напрямку: українські війська утримують плацдарми на території Курської області, що створює для росіян додаткові ускладнення.

"Ми в районі Тьоткіно і Гуєво утримуємо два невеликі плацдарми, і росіяни навіть не намагаються нас вибити. Російські війська перекинули боєздатні десантні частини з цього напрямку на Покровське, де їх уже ввели в бій як резерв. Натомість на сумському та чернігівському відтинках діють піхотно-стрілецькі підрозділи, а вся ділянка тепер перебуває в зоні відповідальності Ленінградського військового округу, тобто угруповання "Північ", що фактично від'єднане від загального фронту", — розповідає Жданов.

Експерт нагадує, що система контролю з боку штабів мала б унеможливити подібну безвідповідальність із боку військових.

"Якщо бригада має ділянку кордону, то є представник штабу бригади, який повинен їздити з перевірками й наводити порядок, щоб карась не дрімав. Натомість військові на позиціях передавали зброю цивільним, які стріляли по дронах навмання, а під безпілотниками влаштовували застілля", — каже експерт.

Він називає подію "дичиною", яку росіяни просто використали для раптового заходу в село.

Ворог на Сумщині: чому рано робити висновки

Військовий оглядач Денис Попович закликає утриматися від поспішних звинувачень на адресу українських військових у зв'язку з подіями в Грабовському на Сумщині. За його словами, оцінювати якість організації оборони без перебування на місці некоректно.

Оглядач зазначає, що на цей момент підтверджено факт перетину кордону російськими силами на новій ділянці Сумської області та примусового вивезення близько 50 цивільних, переважно людей похилого віку, які не захотіли або не змогли евакуюватися.

Він визнає, що наміри російських військ поки що залишаються незрозумілими.

"Цілі росіян поки що невідомі. Можливо, вони хочуть просунутись далі, аби перерізати трасу Суми–Харків. Треба слідкувати за ситуацією", — каже Фокусу Попович.

Він наголошує, що для регіону існує низка ризиків — від постійних обстрілів до безпосередньої присутності російських військових на українській території.

Щодо останнього інциденту, він радить утримуватися від остаточних висновків до появи більшої кількості інформації:

"Щодо нового випадку, ще раз повторюю, треба слідкувати за розвитком подій".

Нагадаємо, російські війська у Куп'янську Харківської області перебувають в оточенні. Бої за межами ключового міста поблизу кордону з РФ продовжуються.

Паралельно з цим, росіяни окупували Званівку у Донецькій області, а також мали просування у районі ще чотирьох населених пунктів у регіоні.