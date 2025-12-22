ЗС РФ опинились в оточенні: українські війська зачищають Куп'янськ, — Трегубов

Російські війська у Куп'янську Харківської області перебувають в оточенні. Бої за межами ключового міста поблизу кордону з РФ продовжуються.

Детальніше про ситуацію в Куп'янську розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного". Він наголосив, що наразі у населеному пункті триває зачистка противника нашими захисниками.

"У Куп'янську росіяни опинилися в суворому оточенні і втрачають остаточно будь-яку присутність в місті, тоді як під містом, на лівому березі Осколу намагаються витісняти українські війська за річку. Без особливого успіху, було намагання тиску в бік Куп'янська-Вузлового, який намагався розрекламувати Путін. Але сказати, що там є успіх — ні. Хоча дуже активний тиск саме цього тижня", — розповів Трегубов.

Відео дня

Віктор Трегубов наголошує, що Куп'янськ зачищають від росіян Фото: DeepState

Він переконаний, що російська сторона намагається підлаштувати реальність під власні пропагандистські заяви або ж скоригувати саму пропаганду відповідно до фактичної ситуації. Після заяв про нібито захоплення міста, які не підтвердилися, Росія змушена змінювати риторику й говорити про важкі бої.

Так, Путіну вже щонайменше три рази повідомляли про нібито "взяття" Куп'янська. І кожен раз це подавалось, як новина.

Насправді ж, за оцінкою Трегубова, російські підрозділи перебувають у повному оточенні та поступово здають зброю.

"Якщо говорити про бої довкола міста, то вони йдуть і росіяни сподіваються на те, що може таки вдасться прорватися до міста, відновити сполучення і якось навпаки, привести реальність до у відповідність до пропаганди. Скоріш за все не вийде", – резюмував начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил.

Раніше Віктор Трегубов розповідав, що у кількох районах Куп'янська в оточенні перебуває не менше двох сотень військовослужбовців РФ і просування окупантів тут не спостерігається. І утриматись росіянам не вдасться через проблеми з постачанням, яке наразі здійснюється лише повітряним шляхом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо відвідав Куп'янськ у Харківській області. За його словами, він це зробив, щоб показати всьому світові, що голова Кремля Володимир Путін бреше про військові успіхи російської армії.

Але російський президент Володимир Путін продовжує заявляти про оточення міста. Кремлівський очільник стверджував під час прямої лінії, що в оточенні окупантів нібито перебувають понад 3 тисячі українських військових. А Зеленського назвав "талановитим актором".