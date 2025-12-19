Путін назвав Зеленського "талановитим артистом" і вкотре заявив про захоплення Куп'янська (відео)

Президент Росії Володимир Путін прокоментував нещодавню появу Володимира Зеленського в Куп’янську, після чого назвав президента України "талановитим артистом". Паралельно він озвучив заяви про нібито захоплення міста та оточення значної кількості українських військових на цьому напрямку.

Як передає російський телеграм-канал "Смотри", під час розмови з журналістами Путін згадав відео з Володимиром Зеленським, яке нещодавно з’явилося з Куп’янська, і саме в цьому контексті охарактеризував президента України як "талановитого артиста". Він окремо наголосив, що робить таку оцінку без іронії, посилаючись на акторський досвід Зеленського до початку його політичної кар’єри.

"Стелла знаходиться за кілометр від самого Куп’янська. Чого стояти на порозі? Заходь у дім, якщо Куп’янськ під вашим контролем", — прокоментував президент відео Зеленського.

Водночас очільник Кремля перейшов до коментарів щодо військової ситуації на Харківщині. За його словами, російські війська нібито взяли Куп’янськ під свій контроль, а поблизу міста українські підрозділи, як він стверджує, опинилися в оперативному оточенні.

Відео дня

Путін заявив, що в районі Куп’янська нібито перебувають близько 15 батальйонів Збройних сил України загальною чисельністю приблизно 3,5 тисячі осіб. За його твердженням, ці підрозділи не отримали наказу на відступ або складання зброї та перебувають у щільному кільці російських сил, що, за словами президента РФ, фактично позбавляє їх можливості вирватися з оточення.

Також посадовець озвучив плани подальших дій російської армії, заявивши, що після завершення бойових операцій на цій ділянці фронту підрозділи РФ, за його словами, мають продовжити рух у західному напрямку.

Зеленський приїхав до Куп'янська: що про це відомо

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ, де записав відеозвернення біля в’їзної стели, привітав військових із Днем Сухопутних військ та подякував підрозділам за успішні дії на фронті й внесок у зміцнення позицій України.

Напередодні відеозвернення Путін заявив про нібито вуличні бої в Костянтинівці, доповів про окупацію Куп’янська та блокування 15 українських батальйонів. Він також стверджував, що в Куп’янську та Покровську створено умови для здачі українських військових у полон.

Також Фокус писав, що 17 грудня влада РФ вдруге відзвітувала про "повну" окупацію Куп’янська на Харківщині, заявивши про розширення "смуги безпеки" та зниження загрози обстрілів так званого "ЛНР"