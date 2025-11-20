Заяви Путіна: оголосив про окупацію Куп'янська та назвав українську владу злочинним угрупованням

Володимир Путін випустив вечірнє звернення до росіян, де зокрема говорив про Україну, перебіг бойових дій та окупацію Куп'янська.

Фокус зібрав ключові заяви Путіна про Україну та ситуацію на фронті. Повне звернення було опубліковане на каналах російських пропагандистів.

Ситуація на фронті

Путін заявив про те, що нібито в Костянтинівці зараз тривають вуличні бої. У той же час, за даними порталу DeepState, лише околиці міста значаться як сіра зона, тоді як на вулицях наразі немає боїв.

Ситуація біля Костянтинівки Фото: deepstatemap.live

Натомість начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про окупацію Куп'янська. На мапі DeepState позначено, що чимала територію у Куп'яньску перебувають у сірій зоні, хоча ворог дійсно досягнув прогресу в місті.

Також Путін заявив, що нібито ЗС РФ заблокували 15 батальйонів ЗСУ під Куп'янському. Зазвичай батальйон налічує від 400 до 800 людей, що означає, що за словами Путіна, були заблоковані від 6 до 12 тисяч українських військових.

Ситуація в Куп'янську Фото: deepstatemap.live

Крім того президент Росії в своєму зверненні заявив, що нібито ЗС РФ створили умови для здачі в полон для українських військових у Куп'янську та Покровську, але ЗСУ не здаються "під загрозою обстрілу своїх же".

Про українську владу

Путін вчергове заявив мантру влади РФ про те, що "усі цілі спеціальної воєнної операції безумовно мають бути досягнуті".

За його словами, Україною керує не політичне керівництво, а "злочинне угруповання". Він також заявив, що влада України, "сидячи на золотих горшках", навряд думає про долю своєї країни, долю офіцерів і тим паче простих солдатів.

При цьому він стверджує, що з минулого березня "угруповання" утримує владу з метою власного збагачення.

Путін послався на розслідування щодо корупції в енергетиці, зазначивши, що українська влада намагається триматися за владу, щоб надалі збагачуватися.

Окремо Путін заслухав доповіді про ситуацію на фронті від командувачів окремих напрямків та від начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

У той же час Путін не коментував інформацію про можливі мирні перемовини, зокрема щодо плану, який було розроблено спільними зусиллями США та РФ.

Нагадаємо, що 14 листопада начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що у Куп'янську перебуває не більше 50 росіян, а ЗС РФ утримують лише північні райони міста.

А вже 16 листопада Трегубов заявив, що російські окупанти поступово втрачають позиції в районі Куп'янська. Завдяки ефективним контрдіям ЗСУ вони змушені залишати навіть ті локації, на які їм вдалося зайти раніше.