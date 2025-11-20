Новий "мирний план" США щодо України має протиріччя: що пропонують Вашингтон і Москва

США підготували новий варіант "мирного плану" щодо врегулювання війни між Росією та Україною, однак його реалістичність викликає серйозні сумніви. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, які перетинають його політичні "червоні лінії".

Білий дім підготував чорновий варіант можливої мирної угоди, який розглядається як зрада Києва, пише оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс.

Реакція Москви, за його словами, стримано-оптимістична, проте сам документ викликає серйозний скептицизм у аналітиків і всередині України.

Згідно з інформацією про проєкт, американський план передбачає:

повне виведення української армії з Донбасу, включно з територіями, які Росія так і не змогла захопити військовим шляхом;

скорочення чисельності та боєздатності Збройних сил України;

надання російській мові та Російській православній церкві офіційного статусу в країні;

передачу Донбасу під контроль Росії;

подальше роззброєння України.

Список очікуваних поступок з боку Росії помітно коротший. Президент Дональд Трамп пропонує Москві повернути частину зайнятих територій у Запорізькій і Херсонській областях. Крім того, натомість Вашингтон нібито готовий запропонувати Києву певні форми гарантій безпеки США. Їхній сенс — компенсувати втрати й утримати Росію від відновлення війни.

Однак, як підкреслює ДеПетріс, подібний формат ставить Київ у вкрай вразливе становище. Річ у тім, що пропозиції США вимагають від президента Володимира Зеленського погодитися на відмову від укріплених районів, утримання яких обійшлося Україні в десятки тисяч життів. Звичайно ж, продовжує оглядач, українські військові допускають тактичні відступи, але категорично виключають добровільну здачу територій, які Росії не вдалося зайняти попри значні втрати.

"Американці можуть стверджувати, що, з огляду на розвиток подій, втрата Покровська Україною — лише питання часу. Але українці неминуче вважатимуть подібні прогнози небезпечними, пораженськими і неповажними до жертв своєї армії. Якщо українці такі чутливі до Покровська, можна тільки уявити, що вони мають на увазі, кажучи про втрату всього Донбасу", — йдеться в матеріалі.

Чому "мирний план" має протиріччя

Аналітик зазначає низку факторів, які викликають скепсис:

1. Гарантії безпеки США виглядають нелогічно. Вони суперечать гаслу "Америка насамперед", оскільки передбачають нові довгострокові зобов'язання Вашингтона, від яких Дональд Трамп неодноразово дистанціювався.

2 Такі гарантії фактично прирівнюються до членства України в НАТО. Саме цей крок американські адміністрації уникали робити два десятиліття, побоюючись ескалації з Росією.

3. Можливий опір усередині НАТО. Деякі країни альянсу побоюються, що США вимагатимуть від них участі в захисті України в разі нової російської агресії.

4. Реальна здатність США виконувати обіцяне залишається під питанням.

"Адміністрації Байдена і Трампа розходяться в думках щодо багатьох питань, але обидві сторони дотримуються позиції, що не варто вплутуватися у звичайний конфлікт із найбільшою у світі ядерною державою тільки заради захисту України", — підсумував ДеПетріс.

Нагадаємо, за інформацією NBC News, адміністрація Дональда Трампа підготувала проєкт із 28 пунктів, який може стати основою для припинення війни між Україною та Росією. Повідомляється, що документ уже отримав схвалення президента США.