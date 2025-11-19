"Всі рішучі кроки": Зеленський заявив, що підтримує пропозиції Трампа щодо закінчення війни

Україна підтримує усі сильні й справедливі пропозиції президента США Дональда Трампа, які стосуються врегулювання та завершення російсько-української війни.

Тільки американський президент має достатньо сили, щоб ця війна закінчилась, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство Президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну. І тільки Президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась", — написав Зеленський.

Він також повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував формати, у яких можливо обговорювати завершення російсько-української війни, які Зеленський підтримав.

Президент України підкреслив, що готовий працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат.

"Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру — щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 19 листопада ЗМІ поширили інформацію про те, що США хочуть, щоб Україна йшла на поступки, зокрема — віддала Донбас та скоротила армію вдвічі. Пізніше стало відомо, що план США також нібито передбачає визнання російської мови державною та надання офіційного статусу УПЦ МП.

У цей же день видання Axios повідомило, що Зеленський привіз в Туреччину свій мирний план, "який Росія ніколи не прийме".