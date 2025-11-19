"Все решительные шаги": Зеленский заявил, что поддерживает предложения Трампа по окончанию войны

Украина поддерживает все сильные и справедливые предложения президента США Дональда Трампа, которые касаются урегулирования и завершения российско-украинской войны.

Только американский президент имеет достаточно силы, чтобы эта война закончилась, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство Президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну. И только Президент Трамп и Соединенные Штаты Америки имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась", — написал Зеленский.

Он также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил форматы, в которых возможно обсуждать завершение российско-украинской войны, которые Зеленский поддержал.

Президент Украины подчеркнул, что готов работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат.

"Но главное для остановки кровопролития и длительного мира — чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и даст безопасность людям", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 19 ноября СМИ распространили информацию о том, что США хотят, чтобы Украина шла на уступки, в частности — отдала Донбасс и сократила армию вдвое. Позже стало известно, что план США также якобы предусматривает признание русского языка государственным и предоставление официального статуса УПЦ МП.

В этот же день издание Axios сообщило, что Зеленский привез в Турцию свой мирный план, "который Россия никогда не примет".