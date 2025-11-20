Новый "мирный план" США по Украине имеет противоречия: что предлагают Вашингтон и Москва

США подготовили новый вариант "мирного плана" по урегулированию войны между Россией и Украиной, однако его реалистичность вызывает серьезные сомнения. Документ предполагает значительные уступки со стороны Киева, которые пересекают его политические "красные линии".

Белый дом подготовил черновой вариант возможного мирного соглашения, который рассматривается как предательство Киева, пишет обозреватель The Telegraph Дэниэл ДеПетрис.

Реакция Москвы, по его словам, сдержанно-оптимистичная, однако сам документ вызывает серьезный скептицизм у аналитиков и внутри Украины.

Согласно информации о проекте, американский план предусматривает:

полный вывод украинской армии из Донбасса, включая территории, которые Россия так и не смогла захватить военным путем;

сокращение численности и боеспособности Вооруженных сил Украины;

предоставление русскому языку и Русской православной церкви официального статуса в стране;

передачу Донбасса под контроль России;

дальнейшее разоружение Украины.

Список ожидаемых уступок со стороны России заметно короче. Президент Дональд Трамп предлагает Москве вернуть часть занятых территорий в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, взамен Вашингтон якобы готов предложить Киеву определенные формы гарантий безопасности США. Их смысл — компенсировать потери и удержать Россию от возобновления войны.

Однако, как подчеркивает ДеПетрис, подобный формат ставит Киев в крайне уязвимое положение. Дело в том, что предложения США требуют от президента Владимира Зеленского согласиться на отказ от укрепленных районов, удержание которых обошлось Украине в десятки тысяч жизней. Конечно же, продолжает обозреватель, украинские военные допускают тактические отступления, но категорически исключают добровольную сдачу территорий, которые России не удалось занять, несмотря на значительные потери.

"Американцы могут утверждать, что, учитывая развитие событий, потеря Покровска Украиной – лишь вопрос времени. Но украинцы неизбежно сочтут подобные прогнозы опасными, пораженческими и неуважительными к жертвам своей армии. Если украинцы так чувствительны к Покровску, можно только представить, что они имеют в виду, говоря о потере всего Донбасса", — говорится в материале.

Почему "мирный план" имеет противоречия

Аналитик отмечает ряд факторов, которые вызывают скепсис:

1. Гарантии безопасности США выглядят нелогично. Они противоречат лозунгу "Америка прежде всего", поскольку предполагают новые долгосрочные обязательства Вашингтона, от которых Дональд Трамп неоднократно дистанцировался.

2. Такие гарантии фактически приравниваются к членству Украины в НАТО. Именно этот шаг американские администрации избегали принимать два десятилетия, опасаясь эскалации с Россией.

3. Возможное сопротивление внутри НАТО. Некоторые страны альянса опасаются, что США потребуют от них участия в защите Украины в случае новой российской агрессии.

4. Реальная способность США выполнять обещанное остается под вопросом.

"Администрации Байдена и Трампа расходятся во мнениях по многим вопросам, но обе стороны придерживаются позиции, что не стоит ввязываться в обычный конфликт с крупнейшей в мире ядерной державой только ради защиты Украины", — подытожил ДеПетрис.

Напомним, по информации NBC News, администрация Дональда Трампа подготовила проект из 28 пунктов, который может стать основой для прекращения войны между Украиной и Россией. Сообщается, что документ уже получил одобрение президента США.