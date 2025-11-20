Трамп одобрил проект "мирного плана" по завершению войны в Украине, — NBC News

Администрация Дональда Трампа подготовила проект из 28 пунктов, который может стать основой для прекращения войны между Украиной и Россией. Как сообщают американские СМИ, документ уже получил одобрение президента США, хотя Кремль публично преуменьшает его значение и не демонстрирует готовности пересматривать свои требования.

По данным NBC News, Дональд Трамп согласовал основное содержание мирного плана, который на протяжении последних недель в закрытом режиме готовили высокопоставленные чиновники его администрации. Работа над документом включала консультации с российским представителем Кириллом Дмитриевым и отдельными украинскими чиновниками, хотя Киев в формировании содержания участия не принимал.

К разработке присоединились специальный посланник Стива Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и советник президента Джаред Кушнер. По словам американских чиновников, план предусматривает создание условий для долговременного прекращения боевых действий и содержит элементы гарантий безопасности для обеих сторон. В то же время детали документа пока не разглашают, поскольку процесс обсуждения еще продолжается.

Несколько представителей власти США подтвердили, что Украину пока ознакомили лишь с общей концепцией проекта. Полноценной презентации Киеву не проводили, и украинскую сторону не привлекали к его наполнению. По оценке источников, Киев рассматривает появление таких инициатив в момент внутреннего скандала в стране как возможную попытку Москвы давить на политическую ситуацию.

В Вашингтоне признают, что достижение мира требует тяжелых решений. В частности, на своей странице в социальной сети X Марко Рубио заявил, что прекращение войны возможно только при условии реалистичных предложений и готовности сторон к сложным компромиссам.

"Завершение сложной и смертельной войны, как та, что в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки", — написал чиновник.

Публикация Марко Рубио на странице в социальной сети X Фото: Скриншот

В то же время некоторые союзники Трампа, в частности сенатор Линдси Грэм, отметили, что ничего не знали о разработке плана и подчеркнули: ни одно соглашение не будет иметь шансов, если Владимир Путин не почувствует твердой позиции США по поддержке Украины.

Американская делегация в Киеве

Параллельно с обсуждениями мирного процесса в Киев прибыла делегация армии США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом и начальником штаба армии Рэнди Джорджем. Чиновники проводят встречи с украинским руководством, обсуждают вопросы противовоздушной обороны, технологическую поддержку и ситуацию на линии фронта. Один из чиновников назвал визит частью усилий по "перезапуску переговоров".

В Кремле тем временем заявили, что не имеют в планах встреч с Дрисколлом и не видят оснований менять свои требования о прекращении войны. Как напомнило издание, Песков подчеркнул, что позиции Москвы остаются такими же жесткими, как и во время предыдущих контактов в августе.

Новый массированный удар по Украине

Более того, в материале NBC News пишут, что активизация дипломатических усилий совпала с очередной масштабной атакой России. Так, в результате удара ВС РФ в ряде городов страны погибли по меньшей мере 25 человек, среди которых трое детей, а еще 66 человек получили ранения. Как известно, Россия применила более 470 дронов и 48 ракет, направленных прежде всего на энергетическую и транспортную инфраструктуру.

В частности, в Тернополе ракета разрушила верхние этажи жилого дома, над местом удара поднимался густой дым, спасатели сообщали о возможных людях под завалами. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, такие атаки свидетельствуют о недостаточном международном давлении на РФ, и призвал партнеров усилить санкции и ускорить передачу систем ПВО.

Россия по-прежнему утверждает, что атакует исключительно военные цели, но масштаб разрушений жилой инфраструктуры противоречит ее заявлениям. Энергетические объекты пострадали по меньшей мере в семи областях, в Украине введены ограничения на потребление электроэнергии. Взрывы также были зафиксированы во Львове.

Также NBC News отмечает, что ситуация вызвала реакцию Польши: страна подняла в воздух свои и союзные самолеты и временно закрыла аэропорты в Жешуве и Люблине, усилив защиту воздушного пространства вблизи границы с Украиной.

