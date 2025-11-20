Заявления Путина: объявил об оккупации Купянска и назвал украинскую власть преступной группировкой

Владимир Путин выпустил вечернее обращение к россиянам, где в частности говорил об Украине, ходе боевых действий и оккупации Купянска.

Фокус собрал ключевые заявления Путина об Украине и ситуации на фронте. Полное обращение было опубликовано на каналах российских пропагандистов.

Ситуация на фронте

Путин заявил о том, что якобы в Константиновке сейчас идут уличные бои. В то же время, по данным портала DeepState, только окраины города значатся как серая зона, тогда как на улицах пока нет боев.

Ситуация возле Константиновки Фото: deepstatemap.live

Зато начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска. На карте DeepState обозначено, что немалая территория в Купянске находятся в серой зоне, хотя враг действительно достиг прогресса в городе.

Также Путин заявил, что якобы ВС РФ заблокировали 15 батальонов ВСУ под Купянском. Обычно батальон насчитывает от 400 до 800 человек, что означает, что по словам Путина, были заблокированы от 6 до 12 тысяч украинских военных.

Ситуация в Купянске Фото: deepstatemap.live

Кроме того президент России в своем обращении заявил, что якобы ВС РФ создали условия для сдачи в плен для украинских военных в Купянске и Покровске, но ВСУ не сдаются "под угрозой обстрела своих же".

Об украинской власти

Путин в очередной раз заявил мантру властей РФ о том, что "все цели специальной военной операции безусловно должны быть достигнуты".

По его словам, Украиной руководит не политическое руководство, а "преступная группировка". Он также заявил, что власти Украины, "сидя на золотых горшках", вряд ли думают о судьбе своей страны, судьбе офицеров и тем более простых солдат.

При этом он утверждает, что с прошлого марта "группировка" удерживает власть с целью собственного обогащения.

Путин сослался на расследование о коррупции в энергетике, отметив, что украинская власть пытается держаться за власть, чтобы в дальнейшем обогащаться.

Отдельно Путин заслушал доклады о ситуации на фронте от командующих отдельных направлений и от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В то же время Путин не комментировал информацию о возможных мирных переговорах, в частности о плане, который был разработан совместными усилиями США и РФ.

Напомним, что 14 ноября начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что в Купянске находится не более 50 россиян, а ВС РФ удерживают только северные районы города.

А уже 16 ноября Трегубов заявил, что российские оккупанты постепенно теряют позиции в районе Купянска. Благодаря эффективным контрдействиям ВСУ они вынуждены оставлять даже те локации, на которые им удалось зайти раньше.