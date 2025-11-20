Заявления Путина: объявил об оккупации Купянска и назвал украинскую власть преступной группировкой
Владимир Путин выпустил вечернее обращение к россиянам, где в частности говорил об Украине, ходе боевых действий и оккупации Купянска.
Фокус собрал ключевые заявления Путина об Украине и ситуации на фронте. Полное обращение было опубликовано на каналах российских пропагандистов.
Ситуация на фронте
Путин заявил о том, что якобы в Константиновке сейчас идут уличные бои. В то же время, по данным портала DeepState, только окраины города значатся как серая зона, тогда как на улицах пока нет боев.
Зато начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска. На карте DeepState обозначено, что немалая территория в Купянске находятся в серой зоне, хотя враг действительно достиг прогресса в городе.
Также Путин заявил, что якобы ВС РФ заблокировали 15 батальонов ВСУ под Купянском. Обычно батальон насчитывает от 400 до 800 человек, что означает, что по словам Путина, были заблокированы от 6 до 12 тысяч украинских военных.
Кроме того президент России в своем обращении заявил, что якобы ВС РФ создали условия для сдачи в плен для украинских военных в Купянске и Покровске, но ВСУ не сдаются "под угрозой обстрела своих же".
Об украинской власти
Путин в очередной раз заявил мантру властей РФ о том, что "все цели специальной военной операции безусловно должны быть достигнуты".
По его словам, Украиной руководит не политическое руководство, а "преступная группировка". Он также заявил, что власти Украины, "сидя на золотых горшках", вряд ли думают о судьбе своей страны, судьбе офицеров и тем более простых солдат.
При этом он утверждает, что с прошлого марта "группировка" удерживает власть с целью собственного обогащения.
Путин сослался на расследование о коррупции в энергетике, отметив, что украинская власть пытается держаться за власть, чтобы в дальнейшем обогащаться.
Отдельно Путин заслушал доклады о ситуации на фронте от командующих отдельных направлений и от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
В то же время Путин не комментировал информацию о возможных мирных переговорах, в частности о плане, который был разработан совместными усилиями США и РФ.
Напомним, что 14 ноября начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что в Купянске находится не более 50 россиян, а ВС РФ удерживают только северные районы города.
А уже 16 ноября Трегубов заявил, что российские оккупанты постепенно теряют позиции в районе Купянска. Благодаря эффективным контрдействиям ВСУ они вынуждены оставлять даже те локации, на которые им удалось зайти раньше.