В городе не более 50 россиян: ВС РФ удерживают только северные районы Купянска, — Трегубов

Ситуация в Купянске остается напряженной, но для российских оккупантов она значительно осложнилась: им не удалось прорваться в южную часть города, и сейчас они удерживают только северные районы. По данным украинских военных, в городе осталось менее 50 вражеских бойцов, изолированных друг от друга и от основных сил.

Как сообщает начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телемарафоне "Единые новости" 14 ноября, российские войска не достигли ожидаемого развития событий в Купянске, на которое рассчитывали еще десять дней назад. Им не удалось прорваться в южные районы города, и сейчас их присутствие ограничено только северными районами.

По словам Трегубова, количество российских военных в Купянске уменьшилось до менее чем 50 человек. Они находятся в отрыве друг от друга и от основных сил из-за эффективно нарушенной украинскими войсками логистики. Дополнительно передвижение оккупантов затрудняет высокая активность украинских беспилотников.

В то же время враг сместил основные усилия на восток и юг от города, пытаясь ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол. В случае успеха это могло бы значительно усложнить логистику украинских войск и удержание города. Однако по состоянию на сейчас оккупанты не достигают своих целей, а украинские силы принимают соответствующие меры для их отражения.

"Хотя очень хрупкий лед на самом деле, ситуация тяжелая, особенно учитывая то, что когда россияне увидели, что в городе у них не очень складывается, они основные усилия перенесли на восток от города, на юг от города, и пытаются сейчас ликвидировать украинский плацдарм вообще на левом берегу реки Оскол. Если бы им это удалось, это бы создало для города такие проблемы, что украинскую логистику могло бы и не стать и, соответственно, тогда город удерживать было бы очень трудно. Но по состоянию на сейчас, им это также не удается. Просто мы видим перенос усилий туда и соответствующие меры принимаем", — рассказал военный.

Ситуация в Купянске по состоянию на 14 ноября — карта DeepState Фото: Скриншот

Трегубов также отметил, что сейчас россияне больше концентрируют усилия на прилегающих территориях, пытаясь прервать украинскую логистику, в частности на востоке от реки Оскол, и контролировать подъездные пути к Купянску. Однако и эти попытки пока не имеют успеха.

Кроме этого, противник активизировался на соседнем Великобурлукском направлении, пытаясь создать зону контроля вдоль украинско-российской границы и продвинуть ее на украинскую территорию. Здесь они присутствуют физически только в небольших населенных пунктах и на открытых территориях. На Волчанском направлении ситуация остается сложной из-за активизации врага с нескольких сторон.

По словам Трегубова, российские войска активно применяют дроны различных типов, включая оптоволоконные, что создает определенное преимущество в воздухе. Украинские силы способны противодействовать этим угрозам, однако нехватка ресурсов и количество беспилотников врага остаются вызовом.

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказывал, что Купянск изолирован, а российские войска удерживают только северные районы города. Оккупанты пытались прорваться с другой стороны, но потерпели неудачу, продвинувшись лишь на отдельном участке региона.

Также 10 ноября основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев писал, что российские войска снова пересекли государственную границу Украины на Харьковщине в районе Бологовки, и это может быть подготовкой к новым наступательным операциям противника.