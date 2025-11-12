ВС РФ продвинулись вглубь от границы: в Харьковской области открылось новое направление (карта, видео)

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что Купянск пока изолирован, и ВС РФ держат позиции в северной его части. Оккупанты пытались зайти в город с другой стороны и потерпели провал, но им удалось зайти в регион на еще одном участке.

"Наиболее актуальны у нас четыре направления. Это, во-первых, Южно-Слобожанское, особенно в районе Волчанска, это Купянское направление, это также Лиманское направление, это Великобурлукское направление, особенно в последние дни", — сообщил военнослужащий в эфире телемарафона 11 ноября.

О ситуации в Харьковской области — с 1:17:15

Он передал, что на Купянском направлении идут бои непосредственно в городе. ВС РФ фиксируют на северных окраинах Купянска.

"Город сам по себе изолирован. Изолирован от логистических путей большим количеством дронов, с одной стороны и с другой стороны. Поэтому как-то туда доставлять что-то, доставлять — это задача со звездочкой", — подчеркнул спикер.

По его словам, параллельно ВС РФ пытаются вытеснить украинские силы с левого берега реки Оскол. Цель врага — зайти в сам Купянск еще с другой стороны. Однако ему это не удается, несет потери. Непосредственно в городе находятся менее сотни захватчиков.

На Великобурлукском направлении российские войска смогли несколько оттеснить украинские от государственной границы и неглубоко продвинуться вглубь. Трегубов объяснил, что оккупанты давили там давно.

Великий Бурлук на карте Фото: Deep State

"Возможно, они пытались там создать какой-то плацдарм, чтобы опять-таки давить на Купянское направление с севера. Возможно, они параллельно, если бы у них что-то удалось, пошли бы и в сторону Великого Бурлука. Но развить там что-то по состоянию на сейчас им не удается. Хотя давление там серьезное", — добавил он.

Напомним, основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев заявил, что среди стратегических планов России — объединить подразделения в Волчанске и Двуречной, а последние действия ВС РФ могут свидетельствовать о подготовке к следующим наступлениям.

В Foreign Affairs 11 ноября заявили, что эта "зима может быть решающей" для войны в Украине, и в случае падения Донбасса ВС РФ могут начать наступление на Харьков.