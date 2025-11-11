"Зима может быть решающей": если Донбасс падет, РФ начнет наступление на Харьков, — Foreign Affairs

Если оборона Украины на Донбассе упадет, дальнейшая российская агрессия может быть направлена на второй по величине украинский город — Харьков. Также ВС РФ могут усилить наступление в Запорожской области.

О вероятном развитии наступления РФ на Харьков в случае падения Донбасса пишет 11 ноября Foreign Affairs. При этом журналисты отмечают, что россияне отстают от своего "графика" на год, поскольку планировали захватить Покровск в Донецкой области еще до ноября 2024 года.

Авторы статьи отметили, что Силы обороны Украины, несмотря на значительное преимущество врага по численности, ликвидировали более 20 000 российских солдат ежемесячно. сейчас оккупанты бросают все больше и больше войск в разрушенный Покровск, а беспилотники ВС РФ отрезают логистические пути украинским бойцам.

При этом журналисты отмечают, что активные бои идут не только за Покровск. По их словам, ВС РФ берут украинские позиции в "карманы" на севере и юге и занимают окрестности Константиновки, охотятся на мирных жителей в Краматорске и используют новые дальнобойные беспилотники и планирующие бомбы для уничтожения украинских городов. Также недавно россияне продвинулись на север вдоль реки Днепр, что подвергает опасности Запорожское направление.

Покровск на карте DeepState по состоянию на 10 ноября Фото: скриншот

При этом журналисты пишут, что эта "зима может быть решающей" для российско-украинской войны, поскольку РФ производит больше ракет, чем когда-либо, и разрушает украинскую электросеть и делает невозможным обеспечение электроэнергией всех украинцев. По мнению авторов статьи, если Кремль сможет усилить атаки на энергетику Украины, в сочетании с ослаблением украинских оборонительных линий он сможет взять курс на принуждение Киева к покорности в 2026 году.

Наступление РФ на Харьков: что известно

В мае 2025 года аналитический британский центр RUSI также писал, что в случае захвата Донецкой области в течение лета ВС РФ могут развить наступление на Харьков.

При этом спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин 29 мая рассказывал, что угрозы прорыва 50-тысячного войска к Харькову, о котором писали СМИ, нет, поскольку накопленных врагом резервов у границы с Харьковской областью недостаточно для наступления.

Ситуация в Покровске

Издание Financial Times со ссылкой на украинского военного Артема Карякина 11 ноября писало, что ВСУ теряют Покровск из-за нехватки людей. Эксперт Конрад Музыка отметил, что определенные участки фронта охраняются только дронами.

Полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в опубликованном 10 ноября интервью рассказывал, что ВС РФ контролируют 95% Покровска, и подтвердил угрозу для Мирнограда. По его мнению, в дальнейшем оккупанты будут угрожать также городу Северску в Бахмутском районе Донецкой области и Гуляйполю в Запорожской области.