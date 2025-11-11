4-7 пехотинцев на километр фронта: ВСУ теряют Покровск из-за нехватки людей, — FT

В СМИ объяснили, что оккупанты воспользовались возможностью просочиться в Покровск, когда Украина вынужденно перебросила из этого района часть бойцов, которые "тушат пожары" на передовой. Эксперт Конрад Музыка рассказал, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками, потому что Сухопутные войска сокращаются.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет... Для освобождения города такого размера, вероятно, понадобилось бы огромное количество людей, а я просто не думаю, что сейчас их есть", — отметил украинский военный, который воюет в этом районе, Артем Карякин в комментарии Financial Times.

В издании подчеркнули, что неспособность предотвратить "ползучую российскую инфильтрацию" в Покровск подчеркнула дисбаланс в живой силе. Россия имеет больше населения, из которого может черпать ресурсы несмотря на потери и пополнять свое войско добровольцами, привлекая граждан финансовыми стимулами.

Украинский волонтер Мария Берлинская рассказала, что в октябре на одном километре передовой в среднем держали оборону только 4-7 пехотинцев. В то же время, по данным прокуратуры, за этот месяц было возбуждено почти 20 тысяч дел о СОЧ или дезертирстве. Это — самый высокий месячный показатель за 2025 год.

Неназванный военный чиновник рассказал, что значительное количество новобранцев убегают еще до того, как попадают в подразделения.

"В результате Сухопутные войска не расширяются, а наоборот, сокращаются. Плотность украинских войск уже настолько низкая, что некоторые участки фронта фактически охраняются только дронами", — заявил польский военный аналитик Конрад Музыка.

Сообщается, что несколько месяцев небольшие группы российских штурмовиков, которые пытались продвинуться через открытые поля вокруг Покровска, уничтожали с помощью БПЛА. В июле пехотинцы РФ начали попытки просачивания в город, но были отбиты благодаря так называемым "пожарным" — украинским подразделениям, которые бросают в самые горячие точки.

Ситуация изменилась в августе, когда "пожарных" перебросили на расстояние 20 километров на север, чтобы остановить неожиданный прорыв ВС РФ. Это грозило окружением ряда городов, важных для обороны Донецкой области.

"А Покровск не имел преимущества таких групп противодействия проникновению", — отметил военный аналитик Роб Ли.

Наступление на Покровск позволило врагу развернуть элитные подразделения беспилотников, которые атаковали транспорт на въезде и выезде из города. Это истощало "немногочисленные украинские силы", оставшиеся в городе. В конце октября туда отправили спецподразделения Сухопутных войск, СБУ и ГУР. Однако, по словам неназванного офицера, воюющего в этом районе, вероятно, было уже слишком поздно для существенного изменения ситуации.

В издании передали, что Украина не хочет призывать больше мужчин из-за нехватки людей, а вместо этого пытается увеличить количество добровольцев и делать ставку на элитные подразделения БПЛА. В этом году ввели однолетний контракт 18-24, также президент Владимир Зеленский анонсировал новые краткосрочные военные контракты на срок 1-5 лет.

"Я опасаюсь, что, если не принять правильных мер, битва за Покровск может повлиять на восприятие Вооруженных сил. Если люди увидят, что мы снова переживаем Бахмут, Авдеевку или Угледар, они не будут иметь мотивации вступать в ряды ВС, боясь оказаться в той же ситуации", — добавил Музыка.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Покровское направление сейчас в приоритете у РФ. По его словам, враг сосредоточил в районе города значительные подразделения и технику, создавая численное преимущество для прорыва линии обороны.

Вечером 10 ноября в соцсетях появились кадры, на которых оккупанты якобы заходят в Покровск на легкой автомобильной технике, багги и мотоциклах. Сообщалось, что Россия использовала погоду себе на пользу.