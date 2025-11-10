"Враг выполняет быстрые маневры": ВС РФ пытаются хитростью взять Покровск в кольцо, — Сырский

Покровск стал центром масштабной российской наступательной операции — противник концентрирует большие силы, чтобы прорвать украинскую оборону и взять город в окружение. Украинские подразделения, по словам командования, крепко держат важный логистический плацдарм, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Об этом в комментарии изданию The New York Post рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, подчеркнув, что именно покровское направление сейчас является приоритетным для действий противника.

По словам Сырского, Москва проводит в районе Покровска стратегическую наступательную операцию: враг сосредоточил там значительные подразделения и технику, создавая численное преимущество для прорыва украинской линии обороны. Город, который до полномасштабного вторжения насчитывал около 60 тысяч жителей, стал эпицентром нового наступления в Донецкой области — контроль над ним открывает пути к ключевым линиям снабжения.

Командующий сообщил, что в направлении Покровска переброшено около 150 тысяч военнослужащих из имеющихся группировок, а также привлечены мощные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты. По его оценке, цель противника — окружить город с севера, юга и востока, отрезать коммуникации и вытеснить остатки мирного населения.

Сырский резко отверг нарративы российской пропаганды о якобы "падении" Покровска. Он напомнил, что после сентябрьской контратаки украинские подразделения нанесли оккупантам тяжелые потери — которые, по его словам, достигали около 13 тысяч человек — и освободили более 165 квадратных миль территории, поэтому карты и заявления врага не отражают реального положения на фронте.

"Они показывают эти районы на своих картах будто под контролем — это не соответствует действительности", — отметил главнокомандующий.

Украинские защитники в течение месяцев укрепляли оборону вокруг населенных пунктов возле Покровска, обустраивая фортификации, снижающие эффективность вражеской бронетехники. Сырский подчеркнул: оборона в городской застройке существенно затрудняет продвижение массовых штурмовых группировок, поэтому противник вынужден действовать другими, более затратными на ресурс способами.

Кроме массированного наступления, враг активизирует диверсионные действия в тылу и ведет информационную войну, пытаясь подорвать мораль и посеять сомнения внутри страны и за рубежом.

"Там продолжаются сражения и бушуют бои. Враг постоянно выполняет быстрые маневры", — констатировал Сырский, описывая динамичность боевых действий на покровском направлении.

С целью сохранения преимущества Киев широко использует беспилотные платформы для поражения вражеских командных пунктов, операторов и площадок запуска дронов. Командующий подчеркнул, что для эффективной работы нужны качественная разведка и дальнобойные высокоточные боеприпасы: "Наша артиллерия вынуждена атаковать далеко в тыл на большие расстояния... поэтому важность ракет возрастает".

Одновременно продолжаются интенсивные мероприятия по подготовке личного состава: шестинедельные учебные лагеря, экспресс-курсы по радиоэлектронной борьбе, противодействию беспилотникам и оказанию первой медицинской помощи, а также практические полевые занятия с учебными беспилотниками — все это направлено на повышение готовности подразделений, которые держат покровский фронт.

Сырский также обратился к миру с просьбой о дополнительных поставках ракет различной дальности, мощных систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, чтобы уменьшить ночной поток вражеских дронов и удары по критической инфраструктуре — электростанциям, мостам и заводам. По его словам, это — самый высокий приоритет для сохранения обороноспособности в районе Покровска.

Несмотря на значительные человеческие и материальные ресурсы, которые противник вбрасывает в операцию, а также информационное давление Кремля, Сырский констатирует: сила и настойчивость украинских войск заставили врага платить "кровавую цену" и фактически изменили темп войны в этом регионе.

Напомним, что, по словам основателя подразделения "KRAKEN" Константина Немичева, российские войска снова пересекли государственную границу Украины на Харьковщине в районе Бологовки

Ранее руководитель военной администрации в Мирнограде Юрий Третьяк сообщил, что ВС РФ пытаются продвинуться в город со стороны Покровска, однако украинские подразделения не позволяют им закрепиться. Враг удерживает позиции на юго-востоке Мирнограда более года, а попытки прорыва остаются безрезультатными.